Jak spędzić sylwestra w domu: 6 przydatnych pomysłów

W sylwestra 2020 roku w Polsce nie będzie się można przemieszczać już od godziny 19 aż do noworocznego poranka, do godziny 6. Z tego powodu wiele osób, skoro nie może ze spotkania ze znajomymi wrócić wcześniej, decyduje się na pozostanie w dobrze sobie znanych czterech kątach. Co nie oznacza jednak, że sylwester spędzony w mieszkaniu musi być nudny i smutny – oto 6 sposobów na skuteczne umilenie sobie ostatniej nocy 2020 roku.

Jak spędzić sylwestra w domu?

1. Przygotuj przekąski i wyjdź z piżamy

Niemal cały rok 2020 spędziliśmy w piżamie (przynajmniej w spodniach od niej, bo górę czasem trzeba było zmienić podczas służbowych wideokonferencji), w sylwestra warto więc postąpić inaczej i choć w tę wyjątkową noc ubrać się bardziej odświętnie. Nawet jeśli spędzimy ją w domu. Organizując wigilię Nowego Roku w gronie rodzinnym lub wśród bliskich znajomych nie warto też rezygnować z innych przygotowań: zrobienie sylwestrowych przekąsek zajmuje niewiele czasu, a potem jest się przynajmniej czym zajadać. Nie zapomnij też o udekorowaniu domu na przywitanie roku 2021 wśród balonów i konfetti!

2. Zagraj w wirtualne gry ze znajomymi

Rok 2020 wiele branż wręcz dobił, jednak platformom oferującym możliwość spotkań online przyniósł prawdziwy rozkwit. Co ciekawe, na Zoomie możesz nie tylko spotkać się z kolegami z pracy, ale i zagrać w wirtualne gry. Dobrym pomysłem jest więc zorganizowanie takiego wirtualnego pojedynku z przyjaciółmi, a pod jego koniec razem, również online, przywitanie roku 2021.

3. Zrób sobie filmowy maraton

Pomysł niezbyt oryginalny, to prawda, ale jednak zawsze przyjemny. W tę wyjątkową noc można zaserwować nawet taki maraton dzieciom, które na co dzień przed ekranami nie powinny za dużo przebywać. Osobne seanse dla dorosłych, osobne dla dzieci i wszyscy będą szczęśliwi. Byle tylko nie przegapić, kiedy wybije północ!

4. Przygotuj noworoczny słoik szczęścia

To dobra alternatywa wobec noworocznych postanowień. Zamiast planować przyszłość, na kartkach, które razem wrzucicie do słoika, wypiszcie, za co jesteście wdzięczni rokowi 2020. Choć w wielu przypadkach może być to trudne, warto skupić się na takich drobiazgach jak spędzenie czasu na łonie przyrody, zdanie w końcu na prawo jazdy, zaoszczędzenie czasu i pieniędzy na dojazdach do pracy. Nie można też nie wspomnieć o kwestiach znacznie „poważniejszych”, jak spędzenie większej ilości czasu z rodziną, powitanie w rodzinnym gronie nowego członka. Później możecie losować ze słoika karteczki, na których zapiszecie te swoje myśli i odczytywać z nich słowa wdzięczności razem. Warto też w ciągu kolejnego roku od czasu do czasu do słoika zaglądać.

5. Opracuj noc pełną rozrywki

A do tego wiele wcale nie potrzeba. Aby zająć na dłużej kilka osób, wystarczy sięgnąć po ulubioną planszówkę czy zagrać w kalambury (jeśli impreza jest zakrapiana, próby zobrazowania niektórych haseł mogą później jednak sprawić niejakie trudności). Dobrym pomysłem jest także zabawa w czółko, gdy dana osoba ma na karteczce na czole wypisane, kim (w zabawie) jest i na podstawie swoich pytań oraz odpowiedzi znajomych musi zgadnąć, czyją postać chwilowo przybrała.

6. Leż, czytaj, relaksuj się

Szampańska zabawa w sylwestra nie jest obowiązkowa, a i różni ludzie inaczej ją rozumieją. Możesz więc wybrać tę jej formę, która polega na czytaniu książek, na które przez cały rok miałeś czy miałaś ochotę, ale czasu nie starczało. Przygotuj sobie wygodne siedzisko z poduszek, weź do ręki kieliszek wina, szampana albo i kubek herbaty i po prostu się relaksuj. Przywitaj nowy rok tak, jak lubisz najbardziej.

