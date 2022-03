Zastanawiasz się dlaczego ćwiczenia przychodzą ci z trudnością? Naukowcy odkryli co odpowiada za taki stan

Jak donoszą naukowcy z University of Leeds School of Medicine dezaktywacja białka PIEZO1 sprawia, że wykonywanie ćwiczeń fizycznych staje się trudniejsze, co z kolei może powodować, że będziesz podejmować je coraz rzadziej.

Na czym polegał eksperyment?

Podczas eksperymentu naukowcy porównali dwie grupy myszy – grupę kontrolną i grupę, której poziom PIEZO1 został zakłócony przez 10 tygodni. W pierwszej grupie myszy wykazywały chęć do chodzenia, wspinania się i biegania po kołach w drugiej grupie natomiast zaobserwowano u zwierząt zmniejszenie poziomu aktywności fizycznej. Wskazuje to ważną rolę PIEZO1 w utrzymaniu normalnej aktywności fizycznej – podsumowują eksperyment naukowcy, którzy opublikowali wyniki badań w „Journal of Clinical Investigation”.

„Nasze odkrycie jest pretekstem do zastanowienia się, w jaki sposób utrata funkcji mięśni może być leczona. A także czy aktywacja PIESO1 może pomóc w utrzymaniu zdolności wysiłkowych organizmu” – powiedział prof. David Beech z University of Leeds School of Medicine.

Badania nad ćwiczeniami fizycznymi są kluczowe, bo wiadomo, że aktywność fizyczna chroni przed chorobami sercowo-naczyniowymi, cukrzycą, depresją i rakiem, a jak wiadomo, wiele osób ćwiczy niewystarczająco dużo lub wcale – wskazują naukowcy.

Lista najlepszych ćwiczeń wzmacniających dla twojego organizmu:

wykroki

pompki

przysiady

wyciskanie hantli nad głową

podciąganie hantli

Ćwiczenia można wykonywać samodzielnie w domu, najlepiej codziennie. Mówi się, że około 45 minut ćwiczeń dziennie to ilość dobra dla większości z nas. Już po 30 dniach treningu zauważysz efekty, twoje mięśnie będą już znacznie silniejsze, a wytrzymałość – większa.

Czytaj też:

Co zrobić, gdy bolą plecy?