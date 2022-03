Wstrzyknięcie żelu może zapobiec zwyrodnieniowej chorobie stawów. To pierwsze tego typu lekarstwo

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych opracowali żel do wstrzykiwań, który może zapobiec chorobie zwyrodnieniowej stawów. Umożliwia on długotrwałe dostarczanie leków do uszkodzonych stawów, które pozwalają na zlikwidowanie w nich stanu zapalnego.

Choroba zwyrodnieniowa stawów najczęściej atakuje osoby po 50. roku życia, zwłaszcza kobiety, choć może się ona rozwinąć także i u młodszych osób obojga płci. Do najważniejszych przyczyn tej choroby specjaliści zaliczają m.in. predyspozycje genetyczne, zaburzenia metaboliczne, a także mechaniczne przeciążenia stawów. Te ostatnie mogą powstawać np. wskutek intensywnego uprawiania sportu, ciężkiej pracy fizycznej, ale także w efekcie przeciążenia stawów z powodu otyłości. Do tej pory nie było leków, które spowolniłyby lub zatrzymały postęp choroby. Dostępne były jedynie środki łagodzące ból. Jak działa lek? Lek składa się z polipeptydów, białek i przeciwzapalnego czynnika wzrostu o nazwie Atsttrin, które zostały uformowane w postaci żelu polimerowego, który jest wstrzykiwany do stawu. W temperaturze ciała związki te tworzą porowatą sieć, która zapewnia optymalne środowisko biomechaniczne dla przedłużonego uwalniania przeciwzapalnych czynników, jednocześnie stymulując regenerację tkanki. Naukowcy podkreślają, że skład żelu jest oparty na białkach, a nie na materiałach syntetycznych i dlatego powinien być dobrze tolerowany w organizmie i ulegać biodegradacji w ciągu kilku tygodni. Badania dotyczyły formy choroby zwyrodnieniowej stawów zwanej pourazową chorobą zwyrodnieniową stawów (PTOA), która jest konsekwencją uszkodzenia stawu. Jak zapobiegać chorobie zwyrodnieniowej stawów? Eksperci podkreślają, że w przypadku tego schorzenia profilaktyka zaczyna się już od wczesnego dzieciństwa – poprzez standardowe badanie noworodków i niemowląt pod kątem występowania dysplazji stawu biodrowego, czyli wrodzonej wady rozwojowej, która jeśli nie jest leczona, grozi rozwojem wtórnej choroby zwyrodnieniowej. Zarówno u dzieci, jak i dorosłych, ważne jest też dbanie o utrzymanie odpowiedniej masy ciała, żeby zapobiegać przeciążaniu stawów. W ramach profilaktyki zaleca się też codzienną aktywność fizyczną. Jakim schorzeniom towarzyszy choroba zwyrodnieniowa stawów? Choroba zwyrodnieniowa stawów bardzo często towarzyszy innym schorzeniom i zaburzeniom stanu zdrowia, co dodatkowo komplikuje jej leczenie. Chodzi m.in. o takie problemy zdrowotne jak: Nadciśnienie

Dyslipidemia

Insulinooporność

Cukrzyca typu 2

Otyłość

Depresja

Lęk. Czytaj też:

