Masz nadwagę? Potrzebujesz więcej witaminy C. Sprawdź, ile

Badania dotyczące dawkowania witaminy C rozpoczęto w czasie pandemii koronawirusa kiedy okazało się, że osoby z nadwagą częściej zapadają na tę chorobę i przechodzą ją ciężej. Ustalono, że witamina C jest nieodzowna w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i chroni przed zachorowaniem na infekcje wirusowe.

Jaka ilość witaminy C jest zalecana?

Badanie naukowców z New University of Otago w Christchurch w Nowej Zelandii dowodzi, że na każde 10 kg nadwagi, którą posiada dana osoba, organizm potrzebuje dodatkowych 10 miligramów witaminy C dziennie. Dostarczenie do organizmu takiej dawki witaminy zwiększy odporność i zapobiegnie chorobom. Naukowcy wskazali, że:

osoba ważąca 90 kg musiałaby wziąć dodatkowe 30 miligramów witaminy C, aby osiągnąć optymalny cel 140 mg / dzień,

osoba ważąca 120 kilogramów potrzebowałby co najmniej dodatkowych 40 miligramów witaminy C dziennie, aby osiągnąć optymalne 150 mg / dzień.

„Jest to pierwsze badanie, które szacuje, ile dodatkowej dziennej witaminy C jest faktycznie potrzebne osobie z nadwagą, aby wzmocnić jej odporność. Poprzednie badania powiązały wyższą masę ciała z niższym poziomem witaminy C” – mówi autorka badania, prof. Anitra Carr z New University of Otago w Nowej Zelandii.

Witamina C zapobiega chorobom

Badania wskazują, że otyłość jest jednym z czynników czynnikiem ryzyka zachorowania i ciężkiego przebiegu COVID-19. Ustalono również, że niedobór witaminy C zwiększa niebezpieczeństwo zachorowania na zapalenie płuc i nasila przebieg choroby.

Produkty bogate w witaminę C

Najprostszym sposobem na zwiększenie dziennego spożycia witaminy C jest włączenie do diety produktów bogatych w witaminę C, takich jak owoce i warzywa lub przyjmowanie suplementu witaminy C – wskazują lekarze. Dobrym źródłem witaminy C są:

pomarańcze,

brokuły,

kiwi,

truskawki,

czerwona i zielona papryka

grejpfruty,

mango,

melony Kantalupa,

cytryny.

