Kolonoskopia budzi strach przed bólem. Sprawdź, czy należy ci się znieczulenie

Kolonoskopia zmniejsza ryzyko zgonu z powodu raka jelita grubego o 9,7 procent. O tym fakcie na swoim facebookowym profilu poinformował lek. Bartosz Fiałek, powołując się na zagraniczny serwis dla klinicystów „Medscape”.

Kolonoskopia pozwala na badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Jest to zarówno narzędzie diagnostyczne, jak i terapeutyczne. Pozwala na obserwację, ale i pobranie wycinków błony śluzowej jelita, tamowanie krwawień do dolnego odcinka przewodu pokarmowego, a także usuwanie, np. polipów jelita grubego czy ciał obcych – napisał B. Fiałek.

Teraz kolonoskopię można wykonać bezpłatnie w ramach programu badań przesiewowych, który finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Wystarczy zarejestrować się w placówce realizującej program, nie jest potrzebne skierowanie. Warunkiem jest kryterium wiekowe.

Kto może skorzystać z programu badań przesiewowych raka jelita grubego?

osoby między 50 a 65 rokiem życia,

osoby od 40 do 49 lat, jeśli wśród ich najbliższych krewnych rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Od 2023 roku kolonoskopia także ze znieczuleniem

Dobra informacja dla pacjentów, którzy obawiają się bólu. W zależności od wskazań medycznych badanie może być przeprowadzone w znieczuleniu miejscowym – z zastosowaniem żelu znieczulającego, lub znieczuleniu ogólnym, dlatego pacjent nie odczuwa dyskomfortu. Pacjent nie musi płacić za znieczulenie, pod warunkiem, że wykona badanie w jednej z 72 placówek, które realizują program badań przesiewowych Ministerstwa Zdrowia w kierunku raka jelita grubego.

Ze znieczulenia mogą skorzystać:

osoby po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich, i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych,

po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości,

osoby, które zgłaszają świadczeniodawcy duży lęk przed wykonaniem badania.

Na czym polega kolonoskopia?

Kolonoskopia trwa od 15 do 40 minut. Podczas badania usuwane są polipy o wielkości do 15 mm. Lekarz pobiera też wycinki z nacieku nowotworowego lub podejrzanych zmian – są one poddawane badaniu histopatologicznemu.

Na raka jelita grubego rocznie zapada 18 tys. polskich pacjentów. To jeden z częstszych nowotworów, występujących zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Wyprzedza go tylko rak płuca. Mimo tego że może rozwijać się wiele lat, często nie daje żadnych objawów. Wczesne wykrycie choroby znacznie zwiększa skuteczność leczenia. Tym bardziej kolonoskopia jest wskazana.

Jak podaje serwis pacjent.gov.pl, czynniki rozwoju raka jelita grubego to:



wiek, szczególnie po 50 roku życia,

obecność w jelicie grubym polipów o typie gruczolaka,

uwarunkowania genetyczne,

choroby zapalne jelit,

nadmierna masa ciała,

siedzący tryb życia,

nieprawidłowa dieta,

nadużywanie alkoholu i palenie papierosów.

