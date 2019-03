Migrena czy klasterowy ból głowy? 5 najważniejszych różnic

Ból głowy to bardzo częsta dolegliwość. Jego nasilenie, czas trwania oraz przyczyny mogą być różne i nie zawsze muszą być związane z poważnymi schorzeniami. Jeżeli ból głowy pojawia się sporadycznie np. w wyniku stresu lub po nieprzespanej nocy, to najczęściej nie jest powodem do niepokoju. W sytuacji, gdy cierpimy na częste bóle głowy, konieczna jest wizyta u lekarza i poznanie przyczyny dolegliwości, bo mogą one świadczyć o tym, że w organizmie dzieje się coś złego. Dlaczego boli głowa?

Często bagatelizujemy ból głowy, wychodząc z założenia, że na pewno jest on skutkiem stresu, zmęczenia lub nieregularnego odżywiania. Jednym z najchętniej stosowanych sposobów na ból głowy jest zażycie leków przeciwbólowych, które niestety tylko maskują objawy i nie są w stanie rozwiązać problemu. Jak rozróżnić poszczególne rodzaje bólu głowy? Tych objawów nie możesz bagatelizować… Ból głowy potrafi utrudnić życie. Wielu osobom towarzyszy nawet przez kilka lub kilkanaście dni w miesiącu i wówczas mamy do czynienia z przewlekłym bólem głowy. W przypadku, gdy ból dopada nas nagle i towarzyszą mu inne dolegliwości np. zawroty głowy, zaburzenia widzenia, problemy z utrzymaniem równowagi, wymioty i problemy z mówieniem, trzeba jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, bo mogą to być objawy udaru. Ból głowy może także być objawem nagłego wzrostu ciśnienia tętniczego, spadku poziomu glukozy we krwi oraz odwodnienia, dlatego, jeżeli jest uporczywy, stale nawraca lub nie mija po przyjęciu leków, trzeba wykonać badania i zdiagnozować jego przyczynę. Rodzaje bólu głowy Poszczególne rodzaje bólu głowy różni przede wszystkim ich lokalizacja. Ból głowy od kręgosłupa często zlokalizowany jest w części potylicznej oraz obejmuje szyjny odcinek kręgosłupa. Ból głowy od zatok może być zlokalizowany w okolicy czołowo-skroniowej, w okolicy żuchwy oraz z tyłu głowy. Podobnie jest w przypadku bólów migrenowych i klasterowych. Choć ich przyczyny nadal nie zostały w pełni poznane, to te rodzaje bólu głowy znacząco się od siebie różnią.

Fibromialgia – choroba, którą łatwo zbagatelizować Jak odróżnić migrenowy ból głowy od klasterowego bólu głowy? Samodzielnie trudno jest rozróżnić rodzaj bólu głowy, jednak znając charakterystyczne cechy migreny i bólu klasterowego będzie to znacznie łatwiejsze. 1. Migrena częściej dotyczy kobiet, a ból klasterowy mężczyzn Płeć i rodzaj bólu głowy bardzo często idą w parze. Bóle migrenowe znacznie częściej występują u kobiet, a klasterowe u mężczyzn. Może to mieć związek z wieloma czynnikami, jednak zastanawiający jest fakt, iż przeprowadzone badania nie wykazały, aby bóle migrenowe i klasterowe występowały u tej samej osoby. 2. Lokalizacja bólu W przypadku migreny dolegliwości bólowe mogą być zlokalizowane po jednej lub obu stronach głowy, jednak częściej występuje ból jednostronny. Klasterowy ból głowy najczęściej lokalizuje się „za okiem" lub w okolicy skroni i jest zlokalizowany po jednej stronie głowy. W odróżnieniu od migreny, która wraz z kolejnymi atakami może „wędrować", ból klasterowy (w większości przypadków) za każdym razem lokalizuje się w tej samej okolicy. 3. Nasilenie dolegliwości i rodzaj bólu Migrena może atakować z różnym i zmiennym nasileniem. W tym przypadku ból ma charakter pulsujący, często występuje także uczucie „ściągnięcia" skóry głowy. Klasterowy ból głowy nie narasta stopniowo, ale atakuje nagle. Ból klasterowy jest wyjątkowo silny, najczęściej kłujący, a osoba cierpiąca z jego powodu odczuwa, jakby przeszywał ją na wylot. 4. Czas trwania dolegliwości bólowych W przypadku migreny ból może trwać od kilku do nawet kilkudziesięciu godzin w zależności od przyczyny. Dolegliwości w przypadku klasterowego bólu głowy trwają krótko; zwykle ból trwa kilkanaście minut, czasami do 2 godzin. 5. Objawy wyzwalające, przepowiadające i współtowarzyszące Wyróżnia się kilka rodzajów migreny. Migrena z aurą rozpoczyna się problemami ze wzrokiem np. nagłymi rozbłyskami światła oraz charakterystyczną, jasną obwódką, otaczającą przedmioty, na które spoglądamy. Czynnikiem wyzwalającym migrenę mogą być, np. silne zapachy, migające światło lub spożycie niektórych pokarmów. Migrenie zwykle towarzyszy nadwrażliwość na światło, dźwięki oraz nudności i zawroty głowy. Klasterowy ból głowy nie jest poprzedzony wystąpieniem żadnych objawów, choć cechuje się powtarzalnością – może pojawiać się przez kilka dni z rzędu o tej samej porze. Nie towarzyszą mu żadne objawy współtowarzyszące. Czynnikiem wyzwalającym w tym przypadku może być spożycie alkoholu.

