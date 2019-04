Krem przeciwsłoneczny domowej roboty? Lekarz ostrzega

DIY (do it yourself) jest popularnym trendem, zakładającym samodzielne przygotowywanie różnych rzeczy – od mebli aż po kosmetyki. Coraz więcej osób interesuje się tym, co i jak można samodzielnie stworzyć, choćby po to, by żyć bardziej ekologicznie. Pytanie, czy domowej roboty krem przeciwsłoneczny jest skuteczny?

Powszechnie wiadomo, że brak ochrony przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych przyspiesza starzenie się skóry i może doprowadzić do nowotworu (np. czerniaka). Nikt nie podważa faktu, jak ważną rolę spełniają kremy przeciwsłoneczne, nawet jeśli blokują produkcję witaminy D. Kremy przeciwsłonecznie nie należą jednak do najtańszych produktów i nikogo nie dziwi, że niektórzy szukają alternatywy, np. specyfików domowej roboty. Krem przeciwsłoneczny DIY to kiepski pomysł Według Meghan Feely, dermatologa z New Jersey i Nowego Jorku i naukowca Mount Sinai's Department of Dermatology, stosowanie takich specyfików jest niebezpieczne. W rozmowie z serwisem Prevention powiedziała, że firmy produkujące kremy do opalania muszą wykazać, że ich produkty są stabilne i skuteczne w zapewnieniu szerokiej ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB. Stworzenie takiego preparatu często zajmuje naukowcom wiele lat.

Tego miejsca NIKT nie smaruje kremem przeciwsłonecznym. To duży błąd Co jest w kremach domowej roboty? Jak czytamy, większość domowych receptur filtrów przeciwsłonecznych obejmuje tlenek tytanu lub tlenek cynku – związki, które znajdziemy w niektórych kremach przeciwsłonecznych i które faktycznie chronią skórę. Nie oznacza to jednak, że możemy je dowolnie mieszać z różnymi substancjami. W Internecie możemy też znaleźć przypisy z wykorzystaniem różnych olejków eterycznych jak olej malinowy lub z nasion marchwi, które według niektórych osób mają właściwości SPF, jednak badania nie obejmowały właściwie stosowania tych składników w ich czystej postaci, w jaki sposób są stosowane w domowych przepisach, ale obok chemicznych składników przeciwsłonecznych. Stosowanie takich olejków na własną rękę może być niebezpieczne.

