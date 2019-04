Rak płuc – objawy, które łatwo zignorować

Ból w klatce

Ból w klatce piersiowej może nie być związany z rakiem płuc, ale i tak wymaga oceny lekarskiej. Może być zwykłym nerwobólem czy nadwyrężeniem mięśni, ale może też wskazywać na problemy z sercem czy raka płuc. U osób z rakiem płuc ból w klatce piersiowej jest spowodowany przez nowotwór atakujący między żebrami.



Ból pleców

Zaniepokoić powinien ból w górnej części pleców, na wysokości klatki piersiowej i promieniujący jakby w stronę pępka. Niestety, ból pleców związany z rakiem płuc może wskazywać, że rak rozprzestrzenił się na kręgi kręgosłupa lub nerwy wokół kręgów.



Nawracające infekcje płuc

Nie mijają nawet wtedy, gdy są leczone silnymi antybiotykami. Bywa, że lekarz diagnozuje zapaleniu płuc czy oskrzeli, wdraża leczenie, chory po jakimś czasie czuje się nieco lepiej, a za chwilę problem powraca.



Zmiana głosu

Zaniepokoić powinna chrypka, ale nie tylko. Bywa, że rak płuc powoduje zmianę tembru głosu, trudności w wyciągnięciu konkretnych tonów. Te zmiany wokalne zaczynają się pojawiać, gdy guzy raka płuc zaczynają naciskać na nawracający nerw krtaniowy, który przemieszcza się z mózgu w dół klatki piersiowej, a następnie z powrotem do strun głosowych. Nie trzeba chyba dodawać, że jest to już stan zaawansowany.



Kaszel

To jeden z najbardziej charakterystycznych objawów raka płuc. Niestety, często też pomijany przez chorych. Ponieważ kaszel w przypadku palaczy nie jest niczym niezwykłym, to oni na ogół go bagatelizują. Szczególnie, że na rynku dostępne są nawet specjalne pastylki do ssania dla palaczy, których męczy kaszel. jeśli twój kaszel jest intensywny i męczący, utrudnia wykonywanie normalnych czynności lub po prostu trwa podejrzanie długo, powinieneś udać się do lekarza. Chociaż uważa się, że plwocina z krwią to jeden z bardziej dramatycznych objawów raka płuc lub innych chorób układu oddechowego, istnieje wiele czynników, które mogą skutkować krwistą wydzieliną. Mimo wszystko nie wolno jej bagatelizować.Czytaj także:

