Nowy lek na rozsianego raka piersi

Rak piersi

Rak piesi rozwija się najczęściej u kobiet w wieku 50-70 lat. Najważniejszymi czynnikami ryzyka rozwoju tego nowotworu są: późny wiek pierwszego porodu, brak dzieci, choroby piersi oraz narażenie na promieniowanie jonizujące w dużej dawce oraz podłoże genetyczne. Podstawą profilaktyki raka piersi jest samokontrola piersi, regularne badanie lekarskie, a przede wszystkim badanie mammograficzne od 50 do 69 roku życia co dwa lata. Pomimo rozpowszechnienia wiedzy na temat tego nowotworu, nadal wiele pacjentek zgłasza się do lekarza w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej.

Pacjentki z rozsianym, trójujemnym rakiem piersi

Nowy lek zastosowany w grupie pacjentem z rozsianym rakiem piersi tzw. trójujemnym (bez obecności receptorow estrogenowych, progesteronowych i herceptynowych co uniewrażliwia go na część leczenia) o skomplikowanej nazwie sacituzumab govitecan-hziy to połączenie przeciwciała (sacituzumab) z chemioterapeutykiem (govitecan-hziy). Przeciwciało wiąże się ze specyficznym receptorem na powierzchni komórek nowotworowych dzięki czemu pozwala bardzo skutecznie działa chemioterapeutykowi. Na łamach „New England Journal of Medicine” opublikowano wyniki badania klinicznego z zastosowaniem nowego leku w grupie 108 pacjentek, które wcześniej przechodziły od 2 nawet do 10 chemioterapii. Jedna trzecia pacjentek odpowiedziała na leczenie które pozwoliło zatrzymać rozwój choroby średnio do ok. 6 miesięcy i wydłużyć życie o rok. Na podstawie badań można spodziewać się, że sacituzumab govitecan-hziy stanie się lekiem ostatniej szansy dla pacjentek z rakiem.

