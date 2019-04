Jak może wyglądać rak piersi? Ten obrazek powinna zobaczyć każda kobieta

Jak uchronić się przed rakiem piersi? Najważniejsza jest profilaktyka i samobadanie piersi. Każda kobieta powinna raz w miesiącu wykonywać badanie piersi, a raz w roku USG piersi. Starszym kobietom (już po 40. roku życia) zaleca się także wykonanie mammografii.

Samobadanie piersi to nie tylko dotykanie piersi. Ważne jest także codzienne ich oglądanie i zwracanie uwagi na niepokojące objawy. Aby ułatwić obserwację i zwiększyć szanse na przeżycie, powstała kampania „Know Your Lemons” („Poznaj swoje cytryny”). Worldwide Breast Cancer przygotowało z tej okazji wyjątkową kompilację zdjęć cytryn – każda z nich obrazuje niepokojący objaw. Każda kobieta powinna zapoznać się z tym obrazem, dzielić się nim z przyjaciółmi i zapamiętać go, ponieważ może poważnie uratować życie.

Fotografia, stworzona przez Corrine Ellsworth Beaumont z organizacji non-profit Worldwide Cancer Cancer, nie tylko pokazuje fizycznie niektóre z mniej znanych objawów raka piersi – takich jak guzy, zaczerwienienie skóry i wgłębienie – ale również opisuje objawy.

Czytaj także:

Rak piersi występuje także u mężczyzn. Jakie daje objawy?