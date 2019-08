„Wyobraź sobie życie bez planu. Brzmi dobrze, prawda?”. O czym marzą kobiety walczące z rakiem piersi?

„Wyobraź sobie życie bez planu. Brzmi dobrze, prawda?” – właśnie takimi słowami zatroskany mężczyzna rozpoczyna historię Ani, mamy dwóch córek, która dotychczas prowadziła aktywne życie zawodowe, rodzinne i społeczne. Spokój rodzinny nagle burzy choroba – zaawansowany rak piersi. Od tego momentu Ania martwi się nie tylko o swoje zdrowie, ale o przyszłość swoich dzieci, o swoją rodzinę. Ta historia może spotkać każdą kobietę w dowolnym okresie życia – kiedy rozsiany rak piersi zostaje zdiagnozowany od razu lub dochodzi do nawrotu choroby i przerzutów.

Najnowszy spot kampanii „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa” pokazuje, że największym marzeniem kobiet chorujących na zaawansowanego raka piersi może stać się wpisanie do kalendarza wakacyjnego wyjazdu, czy zaplanowanie przyjęcia urodzinowego dla dzieci. Niestety, niepewność jutra sprawia, że nadal są niedostrzegane przez społeczeństwo. Pacjentki, zmagając się z rakiem piersi, chcą żyć, pracować, kochać i być kochane.

Rak piersi – coraz wyżej w statystykach

Według danych z Krajowego Rejestru Nowotworów, w 2016 roku u polek wykryto blisko 19 tysięcy nowotworów piersi oraz uznano go za przyczynę prawie 6,5 tys. zgonów. 78 procent mężczyzn uważa, że wsparcie w chorobie jest zdecydowanie potrzebne, to ważne, zwłaszcza dlatego, że rak piersi do postaci zaawansowanej rozwija się aż u 30 procent kobiet.

– Piąta, okrągła rocznica naszej działalności jest dla nas doskonałą okazją do refleksji, co udało nam się zmienić dla polskich pacjentek. Nie da się ukryć, że zadziało się wiele dobrego, jednak kobiety takie jak Ania – z zaawansowanym rakiem piersi – wciąż mają wiele niezaspokojonych potrzeb, w przeciwieństwie do ich koleżanek w Europie Zachodniej. Tymczasem zaawansowany rak piersi to choroba poddająca się leczeniu. Aktualna wiedza medyczna sprawia, że pacjentki te mają szansę zaplanować najbliższe miesiące, zaangażować się w swoje życie na 100 procent – jako mamy, żony, córki. Mimo tego żyją bez planu i nie jest to życie pełne przygód, a pełne trosk o to, co stanie się z chorą i jej najbliższymi.

Chcemy kochać, chcemy żyć, chcemy mieć plan!

Od początku działalności Fundacji OnkoCafe nadrzędnym celem jest budowanie świadomości na temat profilaktyki i istotności wczesnego wykrywania raka piersi. Niestety, mimo świadomości na temat konieczności wykonywania samobadania piersi oraz niezbędnych badań takich jak USG, czy mammografia, Polki nie badają się z obawy przed: otrzymaniem diagnozy, trudnym leczeniem, naznaczeniem społecznym, czy z obawy przed brakiem dostępu do terapii. Ten lęk skutecznie powstrzymuje Polki przed regularnymi badaniami, rozmową o zdrowiu a także powiadomieniu najbliższych o diagnozie raka piersi. Choroba jest wciąż tematem tabu, szczególnie gdy diagnoza ma postać zaawansowaną. – Zależy nam, aby każda kobieta zrobiła wszystko co w jej mocy, aby uniknąć zachorowania, bądź wykryć chorobę na możliwie najwcześniejszym etapie. Tylko profilaktyka i odwaga w wykonywaniu badań i zmierzeniu się z ewentualną diagnozą mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju nowotworu do postaci zaawansowanej – dodaje Anna Kupiecka.

Kampania BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa każdego roku stara się zwrócić również ogromną uwagę na to, jak istotne jest wsparcie kobiet przez bliskich, a zwłaszcza przez mężczyzn.

– Zmierzenie się z chorobą, taką jak zaawansowany rak piersi, stanowi ogromne wyzwanie nie tylko dla chorej, ale również dla jej partnera. To moment, w którym należy stanąć ramię w ramię i wspólnie stawić czoła chorobie. W kampanii BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa podjęliśmy kilka kluczowych kwestii, które mogą pomóc mężczyznom dostrzec i zrozumieć, jak wielką rolę odgrywają w profilaktyce chorób nowotworowych, a także jak mogą wspierać swoje partnerki w sytuacji takiej choroby. Społeczeństwo wciąż nie ma świadomości, że wśród pomocy, jakiej oczekują od otoczenia chore, jest akceptacja, wsparcie partnera oraz rodziny. Otwarta rozmowa o chorobie o potrzebach całej rodziny w obliczu choroby, a także umiejętność towarzyszenia pacjentce na każdym etapie leczenia. Z tego względu niezwykle ważne jest, aby nieustanie podejmować temat wsparcia bliskich w chorobie nowotworowej – mówi Adrianna Sobol, Członek Zarządu Fundacji OnkoCafe-Razem Lepiej, psychoonkolog.

Kampania BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa powstała z inicjatywy Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, jej partnerem jest Novartis Oncology. Celem kampanii jest zachęcenie do systematycznych badań i edukacja na temat choroby, jaką jest zaawansowany rak piersi.

Partnerami społecznymi kampanii są: Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Stowarzyszenie AMAZONKI Warszawa-Centrum, Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj życie, Fundacja OmeaLife, Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Partnerzy Medialni kampanii: Radio Płock, Sieć dla Zdrowia. Kampanię wspierają: Przelewy24.pl

IV edycja kampanii objęta została honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Partnerem merytorycznym kampanii jest Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Partnerem specjalnym kampanii jest Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

