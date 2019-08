Pierwszy lek chroniący przed rozwojem cukrzycy typu 1

Cukrzyca typu 1

Cukrzyca typu 1 rozwija się w wyniku reakcji układu odpornościowego przeciwko komórkom wydzielającym insulinę. Proces prowadzi do zniszczenia komórek i niedoboru insuliny co skutkuje rozwojem cukrzycy typu 1, która wymaga stosowania insuliny do końca życia. Wiadomo, że większe ryzyko cukrzycy typu 1 występuje u osób z innymi chorobami autoimmunologicznymi, krewnych osób z cukrzycą typu 1, z niedoborem witaminy D i po niektórych infekcjach wirusowych. W przeciwieństwie do cukrzycy typu 2 nieznane są sposoby prewencji tego typu cukrzycy.

Teplizumab

Na łamach „The New England Journal of Medicine” opublikowano wyniki badania klinicznego z wykorzystaniem nowego leku biologicznego – teplizumabu w zapobieganiu wystąpienia cukrzycy typu 1 u osób z grup wysokiego ryzyka. 76 uczestników badania (w tym 55 było nieletnich) losowo przydzielono do grupy z lekiem lub placebo. W obserwacji okazało się, że pacjenci którzy otrzymali teplizumab mieli o połowę mniejsze ryzyko rozwoju cykrzycy typu 1: 15 procent/rok, podczas gdy osoby otrzymujący placebo 36 procent/rok. Badacze odnotowali łagodne objawy uboczne takie jak wysypka i przejściowe obniżenie poziomu limfocytów we krwi. Opisywane badanie jest kamieniem milowym współczesnej diabetologii, gdyż okazuje się, że można skutecznie zapobiec rozwojowi cukrzycy typu 1 grupie wysokiego ryzyka. Uczestnicy badania otrzymali czternastodniowy kurs leczenia, który pozwalał na redukcję szans wystąpienia choroby. Powstaje pytanie, jak bardzo opłacalna jest ta terapia i jak długo jest skuteczna.

Czytaj także:

Nawet 182. Tyle razy w roku jest kłute dziecko z cukrzycą typu 1 z pompą infuzyjną