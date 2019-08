Nowy lek dla dzieci z cukrzycą typu 2

Cukrzyca typu 2 u dzieci i młodzieży

Otyłość coraz częściej występuje wśród dzieci i młodzieży. Ta jest natomiast związana z rozwojem insulinooporności, co pobudza trzustkę do zwiększonej produkcji insuliny. Jednak zwiększona produkcja insuliny nie jest stanem trwałym, gdyż bez obniżenia zapotrzebowania na insulinę dochodzi do wyczerpania zapasów hormonu, co z kolei prowadzi do rozwoju cukrzycy typu 2.

Podstawą leczenia cukrzycy typu 2 jest wysiłek fizyczny oraz zdrowa dieta, co poprawia glikemię i obniża masę ciała. Jeśli zmiana stylu życianie jest skuteczna, podejmuje się leczenia lekami przeciwcukrzycowymi, przede wszystkim metforminą. O długotrwałej kontroli cukrzycy typu 2 decyduje wskaźnik hemoglobiny glikowanej, który nie powinien przekraczać 7 procent.

Liraglutyd w cukrzycy typu 2 u dzieci

Liraglutyd zwiększa wydzielanie insuliny. Jest to lek, który jest podawany w postaci wstrzyknięć podskórnych. Dotychczas był on stosowany u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2. Poza lepszą kontrolą glikemii lek ten obniża masę ciała. Na łamach czołowego czasopisma medycznego „The New England Journal of Medicine” opisano wyniki zastosowania liraglutydu u dzieci w wieku 10-17 lat z cukrzycą typu 2.

Do badania włączono 134 pacjentów, których przydzielono losowo do grup: liraglutyd plus metformina (66 osób) lub placebo plus metformina (69 osób). Po dwudziestu sześciu tygodniach w grupie, która stosowała liraglutyd odnotowano większy spadek hemoglobiny glikowanej w porównaniu do grupy stosującej placebo i efekt utrzymywał się, gdy obserwację przedłużono o kolejne pół roku. Podobnie, w grupie stosującej liraglutyd istotnie obniżyło się BMI. Częstość powikłań nie różniła się istotnie pomiędzy grupami, chociaż liraglutyd powodował więcej objawów niepożądanych związanych z przewodem pokrmowym. Badanie potwierdziło skuteczność liraglutydu u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 2, co prawdopodobnie zdecyduje o przyszłej rejestracji tego leku w tej grupie chorych.