Czy mikroplastiki w wodzie pitnej bezpośrednio wpływają na zdrowie ludzi?

W 2015 roku ludzie wyprodukowali około 407 milionów ton plastiku. Jednak tworzywo sztuczne nie ulega biodegradacji – zamiast tego rozpada się na coraz mniejsze kawałki plastiku. Oznacza to, że w naszym otoczeniu istnieją kawałki tworzywa sztucznego mierzalne zarówno w miernikach, jak i nanometrach. Małe kawałki plastiku lub „mikroplastiki” znajdziemy więc wszędzie, także w wodzie.

W ostatnim przeglądzie zebrano 50 badań, w których naukowcy znaleźli mikroplastiki w słodkiej wodzie, wodzie pitnej lub ściekach. Niektóre z tych badań wykazały tysiące mikroplastycznych cząstek w każdym litrze wody pitnej.

Teoretycznie, jeśli ktoś je spożywa, niektóre mikroplastiki są wystarczająco małe, aby przejść przez ścianę jelita i przedostać się do układu krążenia. Nie wiadomo, czy tak się stanie i czy będzie to miało wpływ na ludzkie zdrowie. Ponieważ tworzywa sztuczne są wszechobecne w środowisku i ponieważ nie znikają, bardzo ważne jest, abyśmy rozumieli ich skutki – jeśli takie występują. Niedawny raport WHO miał na celu opracowanie jaśniejszego obrazu.

Czy powinniśmy bać się mikroplastiku w wodzie pitnej?

Raport WHO określa trzy możliwe drogi, którymi mikroplastiki mogą wpływać na zdrowie ludzi:

Fizyczne: Mikroplastiki mogą dostać się do ciała i uszkodzić wewnętrzne struktury.



Substancje chemiczne: Na przykład dodatki z tworzyw sztucznych, takie jak plastyfikatory, mogą dostać się do wody pitnej.



Biofilm: Mikroorganizmy mogą przyczepiać się do mikroplastików i tworzyć kolonie, co może powodować szkody.

Najbardziej niepokojące się ostatnie dwie wizje.

Według analizy naukowców mikroplastiki większe niż 150 mikrometrów prawdopodobnie nie dostają się do ludzkiego ciała; mniejsze cząsteczki mogą dostać się do środka. Jednak... mamy niewiele danych na ten temat.

Badania na zwierzętach dostarczyły dowodów sugerujących, że nasze ciała mogą wchłaniać bardzo małe mikroplastiki. Jednak raport WHO wyjaśnia, że ​​w badaniach tych zastosowano „wyjątkowo wysokie narażenia, które nie wystąpiłyby w wodzie pitnej”.

Eksperci WHO podkreślają, że konieczne są dalsze badania i kończą swój raport wezwaniem do skoncentrowania się na uzdatnianiu wody zanieczyszczonej odchodami.