Jedzenie grzybów może zmniejszyć ryzyko raka prostaty

Świadomość wśród mężczyzn rośnie, dlatego coraz więcej z nich decyduje się na profilaktyczne badania prostaty. Szybka diagnoza pozwala skutecznie walczyć z tym nowotworem, co widać w ogólnych statystykach. Mimo to naukowcy wciąż starają się znaleźć sposoby na zminimalizowanie ryzyka rozwoju raka prostaty i nawet jeśli są to proste porady dietetyczne, a efekt jest niewielki, warto wciąż po uwagę możliwe korzyści, płynące z lekkiej modyfikacji diety. Przykładowo, jedne z ostatnich badań wykazały, że spożywanie grzybów może zapobiec temu nowotworowi.

Grzyby to stosunkowo niedroga i powszechnie spożywana żywność na całym świecie. Dlatego też naukowcy starają się możliwe jak najdokładniej przeanalizować ich właściwości.

Grzyby a ryzyko rozwoju raka prostaty

Ostatnie badania zostały opublikowane na łamach „International Journal of Cancer”. Zespół stwierdził, że dla niektórych uczestników ekstrakt z grzyba obniżył poziom antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) - głównego biomarkera raka prostaty - i wzmocnił odpowiedź immunologiczną organizmu na raka. Najnowsze badanie jest pierwszym, które analizuje związek między spożyciem grzybów a występowaniem raka prostaty w populacji.

W porównaniu z tymi, którzy jedli grzyby rzadziej niż raz w tygodniu, ci, którzy jedli grzyby raz lub dwa razy w tygodniu, mieli o 8% niższe względne ryzyko raka prostaty. Ci, którzy jedli grzyby trzy lub więcej razy w tygodniu, mieli o 17% niższe ryzyko względne.

Naukowcy podkreślają, że konieczne są dalsze badania, choć pierwsze analizy dają dużą nadzieję.

