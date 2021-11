Co można jeść w święta w ciąży? Potrawy zalecane i odradzane

Boże Narodzenie kojarzy nam się z pięknie nakrytym stołem zastawionym pysznymi potrawami. Są to dania, których zwykle nie jemy na co dzień, dlatego tak chętnie sięgamy po nie w czasie świąt. Ryby w galarecie, duszone, pieczone, smażone, pierogi z kapustą i grzybami, barszcz, bigos, przepyszne serniki, makowce, kutia – to jedne z dań serwowanych w czasie Bożego Narodzenia. Jednak czy mamy, które spodziewają się dziecka, mogą bezpiecznie po nie sięgać?

Ciąża w święta

Święta w stanie błogosławionym powinny być nieco inne niż wcześniej. Dotyczy to nie tylko trybu życia (lepiej troszkę zwolnić i nie przyjmować tłumów gości ani samemu nie odwiedzać wielu domów), ale i spożywanych pokarmów. Spodziewając się dziecka, warto ograniczyć jedzenie niektórych świątecznych dań, a z innych całkiem zrezygnować, ponieważ mogą one negatywnie wpłynąć na samopoczucie przyszłej mamy.

Jakie dania można jeść w ciąży?

W święta w ciąży można bezpiecznie sięgać po duszone i gotowane potrawy. To oznacza, że nie zaszkodzą nam barszczyk, gotowane pierogi (bez grzybów), ryba po grecku czy pieczony karp. Mogą dostarczyć wielu dobrych składników odżywczych i nie obciążyć układu trawiennego, który w ciąży i tak pracuje wolniej.

Te same ryby jednak podane w postaci smażonej albo pierogi z kapustą i grzybami czy bigos mogą jednak zaszkodzić i przyczynić się do złego samopoczucia. Podobnie jest z deserami bogatymi w mak czy orzechy, które także mogą być ciężkostrawne.

Dlaczego w ciąży nie można jeść wszystkiego?

W ciąży układ pokarmowy zwalnia. Obniża się tempo przemiany materii, a spożywane produkty są trawione wolniej. To sprawia, że dobrze jest jeść częściej, ale mniejsze porcje, by nie obciążyć nadmiernie układu trawiennego i nie przyczynić się do wystąpienia typowych dla ciąży dolegliwości takich jak zgaga, wzdęcia czy zaparcia.

Aby nie cierpieć z powodu bólu brzucha i nie popsuć sobie samopoczucia w świąteczny wieczór, lepiej powstrzymać się od jedzenia smażonych i ciężkostrawnych produktów. Pierogi z kapustą i grzybami dobrze jest zamienić na pierogi z serem lub z jagodami, smażonego karpia na gotowaną rybę z warzywami. Te proste zmiany sprawią, że będziemy dobrze się czuć w święta i miło spędzać czas z najbliższymi – a o to przecież chodzi w Boże Narodzenie.

Czy w święta w ciąży można jeść słodycze?

Podobnie jest z ciastami – zbyt duża ilość słodkości z makiem, serem czy bakaliami może także obciążyć układ trawienny. Aby nie przesadzić w święta z cukrem i węglowodanami, dobrze jest sięgać po nie rozsądnie.

Warto także sprawdzać, czy mamy do czynienia z domowymi wypiekami, w których znamy ich skład, czy z tymi zakupionymi w sklepie, które mogą zawierać tłuszcze utwardzone typu trans. Z tych drugich lepiej całkiem zrezygnować, ponieważ tłuszcze typu trans mogą negatywnie wpływać na zdrowie dziecka.

Lista dozwolonych dań

Co zatem można bezpiecznie spożywać w Boże Narodzenie w ciąży? Oto lista bezpiecznych dań, które nie powinny obciążyć układu trawiennego:

pieczone ryby z warzywami

rybę po grecku



barszcz czerwony (ale bez uszek z grzybami)

sałatki z burakami (bardzo zdrowe!)

pierogi z owocami i serem (bez kapusty i grzybów)

śledź na słodko (bez octu)

sałatki warzywne, z kurczakiem wędzonym, z różnego rodzaju makaronami

pierniczki

serniki, szarlotki i ciasta domowej roboty (z umiarem)

Czego unikać w ciąży? Lista dań

W Wigilię i święta lepiej zrezygnować z:

kapusty z grochem

pierogów z kapustą i grzybami

uszek wigilijnych

smażonych ryb

smażonego karpia

gotowych słodyczy

