Kiedy należy zmienić gąbkę do mycia naczyń? Odpowiedź może zaskoczyć

Autorka bloga o prowadzeniu domu Kinga Petrus opowiedziała, jak często należy wymieniać pewne przedmioty, z których korzystamy na co dzień. Kiedy powinno się wymienić deskę do krojenia, a kiedy gąbkę do mycia naczyń? Obejrzyj materiał wideo:

Nasz dom jest prawdziwym siedliskiem bakterii. Jako domownicy, na ogół jesteśmy już do nich przyzwyczajeni. Mimo to czasem może dojść do niebezpiecznego namnożenia się pewnych bakterii. Dla wielu osób zaskoczeniem może być fakt, że najbrudniejsze w naszych mieszkaniach są nie łazienki, a kuchnie.

Na desce kuchennej jest 200 razy więcej bakterii niż na desce klozetowej. Dlatego też lepiej używać szklanej lub kamiennej deski. Na plastikowej lub drewnianej szybko powstają drobne uszkodzenia, w których szybko rozmnażają się bakterie.

Gąbka do mycia naczyń do kolejny przedmiot, który może nam zagrażać. Okazuje się, że należy ją zmieniać... minimum raz w tygodniu! Najlepiej jednak robić to co 2-3 dni. Zaskoczeni? Ciekawe, ile osób właśnie pobiegło do kuchni, by wyrzucić swoją starą gąbkę...

