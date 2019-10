Chirurgiczne usunięcie macicy – kiedy konieczne jest przeprowadzenie tego zabiegu?

Histerektomia jest zabiegiem chirurgicznego usunięcia macicy. Stosuje się ją najczęściej podczas leczenia chorób nowotworowych. Czy można jej uniknąć?– Raz na rok każda pani powinna badać piersi i wykonywać badanie ginekologiczne, bardzo ważne, żeby to było badanie ginekologiczne z cytologią – powiedział ginekolog dr n. med. Paweł Szymanowski. Lekarz wyjaśnił, dlaczego profilaktyka jest tak ważna i kiedy można uniknąć operacji. Obejrzyj materiał wideo:

Histerektomia – wskazania do usunięcia macicy

Jak się okazuje, tylko 10 proc. kobiet decyduje się na histerektomię z powodów onkologicznych, a 90 proc. z powodów nieonkologicznych. Co ciekawe, 80 proc. tych zabiegów można uniknąć. Jak mówi ekspert, histerektomia powinna być dokonywana przy chorobie onkologicznej, jednak bywa, że wykonuje się ją np. z powodu obniżenia narządów miednicy mniejszej, co jest niepotrzebne. Usuwając w takiej sytuacji macicę leczymy skutki, a nie przyczynę. Nie ma potrzeby usuwania zdrowego narządu. Jest to problem ogólnoświatowy. W tej chwili specjaliści dysponują jednak środkami mało inwazyjnymi, jak np. laparoskopią.

