1 listopada ruszają telemedyczne wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu

Według raportu „Health at a Glance 2018” Polska ma najmniejszy odsetek lekarzy pośród wszystkich krajów europejskich. Na 1000 obywateli przypada zaledwie 2,4 pracownika służby zdrowia. Niższy wskaźnik ma jedynie Turcja (1,8), zaś średnia dla krajów Unii Europejskiej wynosi 3,6. Tych braków kadrowych nie uda się szybko rozwiązać poprzez zwiększenie zatrudnienia czy rozbudowę infrastruktury medycznej. Z pomocą może przyjść nowoczesna technologia, która zautomatyzuje wykonywanie części procedur oraz przeniesie część z nich do internetu.

– Po raz pierwszy uzyskaliśmy dostęp do kompletu informacji na temat procesów, które dzieją się w cyberprzestrzeni. Widzimy, jakie leki i kiedy otrzymał pacjent i czy wykupił je w aptece. Te informacje są też w naszym Internetowym Koncie Pacjenta, a w przyszłości będą też dostępne dla lekarzy. Recepty, które do tej pory były tylko na kartkach papieru, dzisiaj są dostępne online, można z nich skorzystać przez aplikację mobilną w telefonie razem ze swoim mDowodem Osobistym – mówi agencji informacyjnej Newseria Innowacje Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

Nadrzędnym celem ministerstwa związanym z cyfryzacją służby zdrowia jest zrealizowanie unijnego projektu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Usługa ma stanowić szkieletowe rozwiązanie zespalające wszystkie systemy informatyczne funkcjonujące w ramach publicznej służby zdrowia. Platforma pozwoli uruchomić szereg usług medycznych związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych.

Już dziś w jej ramach funkcjonuje w Polsce system e-recept i e-zwolnień, a w trakcie wdrażania jest system elektronicznych skierowań do specjalistów. Kolejnym krokiem na drodze do pełnej cyfryzacji będzie promowanie rozwiązań z zakresu telemedycyny. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia już od 1 listopada wizytę w placówce podstawowej opieki zdrowotnej będzie można odbyć łącząc się z lekarzem przez internet. Takie rozwiązanie ma zaowocować zmniejszeniem kolejek do lekarzy pierwszego kontaktu.

– W cyfryzacji wiele rzeczy udało się zrealizować, ale na pewno bardzo wiele także przed nami, w szczególności w zakresie wprowadzenia wielu nowych rozwiązań, które jeszcze bardziej poprawią i podniosą komfort pracy w gabinetach. Cyfryzacja poprawi organizację w placówkach ochrony zdrowia i oczywiście jest szansa na to, że pośrednio przyczyni się także do skrócenia czasu oczekiwania. Natomiast wydaje się, że kluczowe w tym zakresie są inne działania, czyli zwiększanie nakładów oraz inwestycje w kadry – przekonuje Janusz Cieszyński.

Ministerstwo Zdrowia planuje wdrożyć w życie Fundusz Modernizacji Szpitali, który pozwoli poprawić stan infrastruktury szpitali oraz przychodni. Ministerstwo wyda na ten cel 2 mld zł. O unowocześnienie branży medycznej walczą także niezależne instytucje. Współpraca nawiązana pomiędzy platformą ZnanyLekarz oraz operatorem elektronicznej dokumentacji medycznej Medfile zaowocowała wypracowaniem narzędzi, które mają zautomatyzować proces rejestracji pacjentów oraz wypełniania dokumentacji medycznej.

Według analityków z firmy Mordor Intelligence wartość globalnego rynku rozwiązań telemedycznych w 2018 roku wyniosła 21,45 mld dol. Przewiduje się, że do 2024 roku wzrośnie do 60,45 mld dol. przy średniorocznym tempie wzrostu na poziomie 18,9 proc.

Czytaj także:

Ekspert: Za parę lat mierzenie glikemii za pomocą glukometru to będzie obciach