Odra niszczy układ odpornościowy bardziej, niż inne choroby

Wirus odry ma powodować długotrwałe uszkodzenie ludzkiego układu odpornościowego, skutecznie niszcząc obronę organizmu przed innymi wirusami – twierdzą naukowcy z Wellcome Sanger Institute w Anglii, University of Amsterdam w Holandii i innych instytucji. Wyjaśnia to, dlaczego dzieci często chorują na inne choroby zakaźne po odrze oraz, dlaczego malejący odsetek szczepień powoduje powrót odry.

Jak działa wirus odry?

Chociaż wiedziano, że odra osłabia układ odpornościowy, to teraz ustalono, w jaki sposób. Chory ma mniej ochronnych białych krwinek. Po kilku tygodniach od wyzdrowienia ich liczba wraca do normy. Okazuje się, że ta osoba jest „znacznie bardziej podatna na inne choroby zakaźne”.

Naukowcy przyjrzeli się grupie nieszczepionych osób w Holandii. Po sekwencjonowaniu genów przeciwciał 26 dzieci przed zakażeniem, a następnie 40 do 50 dni po zakażeniu, naukowcy odkryli, że specyficzne komórki pamięci immunologicznej zbudowane przeciwko innym chorobom – obecne przed zakażeniem odrą – zniknęły z krwi dzieci, pozostawiając je podatnymi na choroby, na które kiedyś były odporne.

Następnie naukowcy przetestowali ten pomysł na fretkach, wykazując, że wirus odry redukuje przeciwciała przeciw grypie u fretek wcześniej szczepionych przeciwko grypie. Fretki miały gorsze objawy grypy po zakażeniu wirusem odry. Naukowcy odkryli, że odra resetuje układ odpornościowy do niedojrzałego stanu, w którym jest on w stanie wytworzyć ograniczoną liczbę przeciwciał. Colin Russell, profesor biologii ewolucyjnej stosowanej na uniwersytecie w Amsterdamie, twierdzi, że odra sprawia, że ​​ludzki układ odpornościowy jest podobny do dziecięcego.

„U niektórych dzieci efekt jest tak silny, że przypomina podawanie silnych leków immunosupresyjnych” – powiedział. „Nasze badanie ma ogromny wpływ na szczepienia i zdrowie, ponieważ pokazujemy, że szczepienia przeciwko odrze nie tylko chronią przed odrą, ale także innymi chorobami zakaźnymi”.

Inne choroby

Autorzy nowego badania stwierdzili, że wzrost zachorowań na odrę może przynieść wzrost innych niebezpiecznych infekcji, takich jak grypa, błonica lub gruźlica, nawet u osób uprzednio odpornych. „Zapalenie płuc jest najczęstszą przyczyną śmierci jako powikłania odry”, powiedział Suman Radhakrishna, lekarz chorób zakaźnych w CHA Hollywood Presbyterian Medical Center w Los Angeles. „Biegunka jest najczęstszym powikłaniem. Zapalenie jamy ustnej wywołane odrą i biegunka mogą prowadzić do niedożywienia u dzieci. Powikłania wtórnej infekcji mogą powodować uszkodzenie płuc, które często jest trwałe”.

Lekarze twierdzą, że badanie pokazuje, że uodpornienie na odrę może oznaczać znacznie więcej niż tylko brak odry: podkreślają potrzebę szczepienia wszystkich dzieci. Można przypuszczać, że jeśli zachorowanie na odrę powoduje osłabienie odpowiedzi immunologicznej na inne choroby, to zapobieganie odrze stanowi czynnik ochronny nie tylko odry, ale także innych chorób zakaźnych.

