Mycie zębów trzy razy dziennie ma wpływ na serce

Poprzednie badania sugerują, że zła higiena jamy ustnej prowadzi do rozwoju bakterii we krwi, powodując stan zapalny w organizmie. Zapalenie zwiększa ryzyko migotania przedsionków (nieregularne bicie serca) i niewydolności serca (zaburzona jest zdolność serca do pompowania krwi lub rozluźniania się i wypełniania krwią). W badaniu zbadano związek między higieną jamy ustnej a występowaniem tych dwóch stanów.

Mycie zębów a zdrowie serca

W badaniu wzięło udział 161 286 uczestników koreańskiego krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych w wieku od 40 do 79 lat bez migotania przedsionków lub niewydolności serca w wywiadzie. Uczestnicy przeszli rutynowe badania lekarskie w latach 2003–2004. Zebrano informacje na temat wzrostu, masy ciała, badań laboratoryjnych, chorób, stylu życia, zdrowia jamy ustnej i zachowań związanych z higieną jamy ustnej.

Podczas mediany obserwacji trwającej 10,5 roku, u 4911 (3,0%) uczestników rozwinęło się migotanie przedsionków, a u 7971 (4,9%) zdiagnozowano niewydolność serca.

Mycie zębów minimum 3 razy dziennie

Szczotkowanie zębów trzy lub więcej razy dziennie wiązało się z 10% niższym ryzykiem migotania przedsionków i 12% niższym ryzykiem niewydolności serca. Odkrycia były niezależne od szeregu czynników, w tym wieku, płci, statusu społeczno-ekonomicznego, regularnych ćwiczeń, spożywania alkoholu, wskaźnika masy ciała i chorób towarzyszących, takich jak nadciśnienie.

Chociaż w badaniu nie badano mechanizmów, jedną z możliwości jest to, że częste szczotkowanie zębów zmniejsza liczbę bakterii w biofilmie poddziąsłowym (bakterie żyjące w kieszeni między zębami a dziąsłami), zapobiegając w ten sposób translokacji do krwioobiegu.

Badania zostały opublikowane w European Journal of Preventive Cardiology, czasopiśmie European Society of Cardiology.