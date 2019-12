Jednym z największych powodów stanu zapalnego jest infekcja. Kiedy ciało wyczuwa, że ​​dostały się do niego niebezpieczne obce mikroorganizmy, takie jak bakterie, wyzwala odpowiedź immunologiczną. Zapalenie jest kluczową częścią tej odpowiedzi.

Czym jest stan zapalny?

Stan zapalny jest pewnym naturalnym mechanizmem obronnym w naszym organizmie. Układ odpornościowy rozpoznaje uszkodzone komórki, czynniki drażniące i patogeny, a następnie rozpoczyna proces gojenia. To odpowiedź biologiczna na szkodliwe czy drażniące czynniki. Chociaż objawy zapalenia bywają bardzo nieprzyjemne, świadczą o tym, że organizm funkcjonuje prawidłowo. Chyba, że układ immunologiczny zawodzi i bez powodu zaczyna atakować organizm. Na tym polegają np. choroby autoimmunologiczne. Przewlekłe stany zapalne mogą ostatecznie powodować wiele chorób i stanów, w tym niektóre rodzaje nowotworów i reumatoidalne zapalenie stawów.

Stan zapalny jest więc naturalnym mechanizmem obronnym organizmu, a jego występowanie wspomaga proces leczenia. Wszystko jest dobrze, jeśli sytuacja nie wymknie się spod kontroli układu odpornościowego. Stan zapalny może trwać dłużej niż to konieczne, powodując więcej szkód niż korzyści. Zapalenie spowodowane jest szeregiem reakcji fizycznych wywołanych przez układ odpornościowy w odpowiedzi na uraz fizyczny lub infekcję.

Każdy z nas ma odporność wrodzoną i odporność nabytą. Do tej pierwszej zalicza się np. powstawanie stanu zapalnego, jako odpowiedź choćby na zranienie się (powstaje obrzęk, zaczerwienie, później zbiera się ropa, powstaje strup, rana się goi). Drugi typ odporności nabywa się np. w kontakcie z patogenami czy w formie szczepień.

Nadmiar tłuszczu we krwi może spowodować uszkodzenie narządów

W nowym badaniu, opublikowanym w czasopiśmie Nature Immunology, dr Timo Speer i współpracownicy z Saarland University w Saarbrücken, zajęli się czynnikiem, który według nich powoduje niezdrowe zapalenie: wysokie poziomy trójglicerydów, które są miarą tłuszczu we krwi.

Badanie ujawniło mechanizmy, dzięki którym wysoki poziom tłuszczu we krwi może prowadzić do stanu zapalnego – co z kolei może wpływać na inne procesy biologiczne, potencjalnie prowadząc do uszkodzenia narządów i naczyń krwionośnych.

Naukowcy przeprowadzili swoje badania najpierw in vitro, a następnie na modelach mysich, a następnie zbadali odpowiednie mechanizmy u ludzkich uczestników. Ich wstępne wysiłki ujawniły, że nienormalnie wysokie poziomy lipidów - a szczególnie wysoki poziom trójglicerydów - były odpowiedzialne za szkodliwe stany zapalne. Wysokie poziomy apolipoproteiny C3 były również związane ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności ze wszystkich przyczyn.

