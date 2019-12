Czy jemioła leczy? 6 faktów, o których mogłeś nie wiedzieć

Jemioła pospolita (łac. Viscum album) to roślina pasożytnicza, która rośnie na różnych drzewach. Zwykle spotykana jest na sosnach, topolach oraz brzozach, jednak najsilniejszymi właściwościami leczniczymi podobno odznacza się jemioła, która rośnie na dębach. Zgodnie z wielowiekową tradycją, jemiołę zbiera się od wczesnej zimy, kiedy owocuje, do wczesnej wiosny.

Symbolika jemioły

Jemioła to roślina o wyjątkowej symbolice, która związana jest nie tylko z jej właściwościami leczniczymi. Zgodnie z wierzeniami jest ona symbolem płodności ze względu na to, że zimą, kiedy porastane przez nią drzewa gubią liście, jemioła pozostaje zielona. Uważana jest także za roślinę o silnych właściwościach ochronnych – ma chronić przed pożarami oraz piorunami, dlatego często wieszana była nad domowymi paleniskami, kominami i kuchennymi piecami. Co więcej, jemioła ma przynosić szczęście, chronić przed złodziejami oraz złymi urokami i wpływem nieżyczliwych nam osób, a także pomagać rozwiązywać konflikty. Zwyczaj całowania się pod jemiołą w Boże Narodzenie ma zapewnić szczęście zakochanym; odmowa pocałunku może spowodować, że kobieta nigdy nie wyjdzie za mąż.

Ciekawostką jest to, że jemioła „lubi” szkodliwe dla człowieka, ze względu na promieniowanie, żyły wodne, których niekorzystne działanie jest w stanie neutralizować.

Czy jemioła leczy?

Jemioła zaliczana jest do roślin o silnych właściwościach leczniczych, które wykazują zarówno owoce, jak i inne części rośliny. To, że jest pasożytem, który bytuje na drzewach, nie czyni jej szkodliwą dla ludzi i zwierząt. Wręcz przeciwnie, odgrywa ona wyjątkową rolę w naturze oraz ziołolecznictwie. W ziołolecznictwie najczęściej wykorzystuje się liście oraz młode pędy jemioły, które znajdują zastosowanie także podczas produkcji naturalnych kosmetyków.

Jemioła – właściwości lecznicze. 6 faktów, które warto poznać

1. Jemioła wpływa na płodność

Zgodnie z wierzeniami Japończyków owoce jemioły wykazują wpływ na kobiecą płodność. Tradycyjnie podawano je kobietom w wieku rozrodczym w celu szybkiego zajścia w ciążę oraz stosowano u kobiet, które przez dłuższy czas nie mogły doczekać się potomstwa. W naszej kulturze nie stosuje się jemioły w celach wzmacniania płodności.

2. Jemioła leczy miażdżycę

Miażdżyca to podstępna choroba, na którą zapadają coraz młodsze osoby. Winny temu jest siedzący tryb życia oraz stosowana dieta. Tradycyjnie wyciągi z jemioły stosuje się w celu łagodzenia objawów miażdżycy np. zawrotów głowy, które spowodowane są postępującymi zmianami w tętnicach.

3. Jemioła leczy nadciśnienie tętnicze

Jemioła stosowana jest także w celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi, które często pojawia się wraz ze zmianami na tle miażdżycowym. Pomaga łagodzić nieprzyjemne dolegliwości, które są pierwszymi objawami nadciśnienia, czyli szumy uszne, uczucie gorąca na twarzy czy uczucie dudnienia i rozpierania w głowie.

4. Jemioła jest dobra na serce

Właściwości jemioły sprawiają, że polecana jest w profilaktyce i wspomaganiu leczenia schorzeń serca. Efektywnie poprawia krążenie krwi, chroni przed zawałem oraz udarem, a także jest wskazana w celu zmniejszenia pojawiających się pod skórą wylewów, które związane są m.in. z żylakami.

5. Jemioła wspomaga pamięć, koncentrację oraz redukuje objawy demencji starczej

Jemioła jest rośliną o właściwościach wspomagających pracę naszego mózgu. Ma to związek m.in. z jej wpływem na poprawę krążenia krwi i stopnia dotlenienia organizmu. Polecana jest zarówno dla osób młodych, u których występują problemy z koncentracją, jak i seniorów cierpiących na demencję, a także inne typowe dla wieku starczego dolegliwości związane z układem krążenia np. drętwienie kończyn oraz osłabienie słuchu.

6. Jemioła przyśpiesza metabolizm i wpływa na pracę trzustki

Jemioła usprawnia wolny metabolizm i pozytywnie wpływa na pracę trzustki, stabilizując wydzielanie hormonów. Może być stosowana w celu zapobiegania cukrzycy.

