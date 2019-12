Przeziębienie i grypa jednocześnie? Nie jest to możliwe

Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Glasgow w Wielkiej Brytanii wskazuje, że istnieje wiele przesłanek by sądzić, że wirusy, takie jak te, które powodują grypę i przeziębienie, wchodzą w interakcje. Zauważono, że grypa i przeziębienie mają tendencję szczytową w różnych porach roku.

Aby sprawdzić, czy istnieją dane statystyczne dotyczące tej interakcji, badacze przeanalizowali dane z 9 lat, obejmujące 44230 przypadków chorób układu oddechowego, w których każda osoba była testowana na 11 grup wirusów. Naukowcy doszli do wniosku, że wirusy prawdopodobnie wchodzą w interakcje w taki sposób, że mało prawdopodobne jest, aby ktoś wykazywał objawy więcej niż jednej infekcji na raz.

Czytaj także:

Czy grypa może przebiegać bez gorączki? Wyjaśnia lekarz

Możliwa odpowiedź układu odpornościowego

To, czy wirusy te współpracują czy kolidują ze sobą, jest wciąż nieznane, chociaż naukowcy podejrzewają, że atak jednego rodzaju wirusa może pomóc w stworzeniu odporności na inne.

Może się okazać, że grypa wywołuje reakcję immunologiczną, która reaguje na wirusa, takiego jak rinowirus, który powoduje przeziębienie i opóźnia lub zapobiega wywoływaniu objawów przez wirusa... lub odwrotnie.

Jeśli byłoby tak, i jeśli naukowcy byliby w stanie odkryć, w jaki sposób to działa i dlaczego, mogliby spróbować opracować szczepionki ukierunkowane na tę odpowiedź immunologiczną i „wzmocnić” ją w celu dalszego opóźnienia infekcji wirusowych lub całkowitego zapobiegania im.

Najlepszy sposób na grypę pozostaje niezmienny

Na razie najlepszym sposobem na uniknięcie grypy nie jest infekcja wirusowa. Nadal mimo wszystko najlepiej jest po prostu przyjąć szczepionkę.

Wiele osób z grypą może myśleć, że ma przeziębienie, ponieważ objawy mogą być podobne. Ale w przeciwieństwie do przeziębienia grypa może prowadzić do poważnych komplikacji. Udaj się do lekarza i dowiedz się, czy to przeziębienie, czy grypa.

Czytaj także:

Przeziębienie a grypa – jak je odróżnić