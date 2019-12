Podwyższone ciśnienie krwi w nocy? Naukowcy ustalili przyczynę

Niektórzy pacjenci z OBS są jeszcze bardziej narażeni na problemy sercowo-naczyniowe z powodu zjawiska zwanego „reverse dipping”, które powoduje wzrost ciśnienia krwi zamiast obniżania go podczas snu. Większość ludzi odczuwa niższe ciśnienie krwi w nocy. Teraz naukowcy z University of Missouri School of Medicine odkryli potencjalną przyczynę tego stanu, co może pomóc pacjentom z OBS uzyskać potrzebną pomoc, zanim rozwinie się choroba sercowo-naczyniowa.

Jaka nadzieja dla pacjentów z OBS?

„Możemy zidentyfikować osoby z OBS o najwyższym ryzyku problemów sercowo-naczyniowych, aby zapobiec rozwojowi dodatkowych powikłań” – informują naukowcy z katedry zdrowia dziecka w MU School of Medicine. „Możemy leczyć tych pacjentów bardziej agresywnie, aby upewnić się, że stosują się do terapii i prawidłowo używają aparatu CPAP”.

Naukowcy przebadali 46 pacjentów ze zdiagnozowanym OBS. Ich wiek wahał się od 18 do 70 lat. Stwierdzono, że piętnastu uczestników miało wzrost ciśnienia krwi podczas snu, podczas gdy pozostałych 31 uczestników miało odczyty ciśnienia krwi, które albo pozostały takie same lub spadły w nocy. Naukowcy pobrali krew od każdego uczestnika w celu zbadania komunikatów wytwarzanych przez komórki i przesyłanych sobie nawzajem za pośrednictwem egzosomów.

„Odkryliśmy, że wiadomości komórkowe pochodzące od uczestników z podwyższonym w nocy ciśnieniem krwi były inne niż te przekazywane od pacjentów z prawidłowym ciśnieniem krwi”, powiedział Gozal. „Zmienione wiadomości spowodowały dysfunkcję komórek wyściełających naczynia krwionośne. Te zaburzenia sprawiły, że komórki zapalne mogły dostać się do ścian naczyń, powodując stwardnienie tych naczyń i prowadząc do chorób sercowo-naczyniowych”.

Większa szansa na lepszą terapię

Gozal powiedział, że odkrycie wiadomości komórkowej pomoże lekarzom spersonalizować leczenie każdego pacjenta, u którego zdiagnozowano OBS. Proste badanie krwi przeprowadzone na początku badania snu może wskazywać na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych każdego pacjenta.

Gozal powiedział, że potrzebne są dodatkowe badania w celu zbadania pacjentów z najwyższym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych z powodu OBS, aby sprawdzić, czy zgodność CPAP może faktycznie obniżyć ciśnienie krwi lub znormalizować komunikaty komórkowe użyte do określenia ryzyka pacjenta.

Jak rozpoznać nadciśnienie?