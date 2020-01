Leczenie kłykcin kończystych w ciąży może być bardzo bezpieczne

Kłykciny kończyste

Kłykciny kończyste to brodawki skórne w okolicy odbytu i genitaliów, wywoływane przez wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV). Głównymi typami wirusa, które wywołują kłykciny kończyste są serotypy 6 i 11 – część szczepionek na wirusa HPV wytwarza odporność również na te rodzaje. W większości przypadków kłykciny kończyste przebiegają bezobjawowo i często same ustępują. Jednak zmiany te potrafią się rozrastać do rozmiarów kalafiorowatych tworów, co może sprzyjać utrudnionemu oddawaniu moczu, naciekaniu okolicznych organów, istnieje także ryzyko zezłośliwienia zmiany.

Podofilotoksyna w ciąży

Podofilotoksyna to środek stosowany głównie do leczenia brodawek w okolicy krocza oraz kłykcin kończystych. Obecnie uznaje się, że podofilotoksyna stosowana miejscowo należy do leków kategorii C w ciąży, co oznacza, że badania na zwierzętach wykazała działanie szkodliwe dla płodu, jednak nie ma definitywnej wiedzy co do efektu leku u ludzi. Na łamach czasopisma naukowego JAMA Dermatology pojawiła się praca analizująca efekt stosowania podofilotoksyny w czasie ciąży na częstość występowania wad genetycznych, hipotrofii (niedobór masy ciała), porodów przedwczesnych, poronień lub porodu martwego.

Andersson i Andersen przeanalizowali dane z duńskich rejestrów z lat 1997-2016. Badacze wybrali dokumentację elektroniczną kobiet, które stosowały podofilotoksynę na krótko przed ciąża lub w trakcie jej trwania. Naukowcy nie odnotowali istotnego wpływu stosowania miejscowego podofilotoksyny na wyniki położnicze dla istotnych wad genetycznych, poronień, porodów przedwczesnych, hipotrofii płodu oraz urodzeń martwych.

Wyniki pracy badawczej wskazują, że podofilotoksyna może być bezpiecznie stosowana w czasie ciąży nie wpływając szkodliwie na rozwój płodu.

