Plusy i minusy chodzenia w szpilkach

Każda kobieta w swojej garderobie ma chociażby jedną parę butów na wysokim obcasie. Chodzenie w nich poprawia efekt wizualny, ale też może nieść za sobą negatywne skutki. Częste chodzenie w butach na obcasie nie jest korzystne dla zdrowia i negatywnie wpływa na nasze stawy.

Bolą cię stopy? Poznaj możliwe przyczyny

Bolące stopy to nic przyjemnego. Wie o tym każda kobieta, która choć raz musiała spędzić kilkanaście godzin w butach na wysokim obcasie. Ponieważ jest to problem, z którym zmaga się większość kobiet, ból stóp kojarzy nam się głównie z noszeniem niewygodnego obuwia. Prawdą jest, że chodzenie na szpilkach może mieć fatalne konsekwencje dla stóp i kręgosłupa, ale to nie jedyna przyczyna bólu nóg.

Nasze stopy składają się z wielu kości, podobnie jak dłonie i nadgarstki. Noszenie za małych lub niewygodnych butów może prowadzić do różnych problemów ze stopami, w tym do deformacji. Kobiety znacznie częściej zmagają się z bólem stóp niż mężczyźni, ponieważ to one na ogół noszą niewygodne lub za małe buty.

Oto kilka najczęstszych przyczyn bólu stóp:

Zapalenie rozcięgna podeszwowego – zapalenie pasma tkanki włóknistej, biegnącej wzdłuż dolnej części stopy. Charakteryzuje się bólem w okolicy pięty. Schorzenie często występuje u osób w średnim wieku. Postępujące problemy z elastyczną stopy powodują, że dolegliwości z czasem się nasilają. Warto jak najczęściej masować stopy i łydki, by zminimalizować objawy. Często jednak konieczna jest wizyta u specjalisty.



Halluks – czyli tzw. „paluch koślawy" jest jedną z najpopularniejszych dolegliwości wśród kobiet. Największy palec skierowany jest w stronę pozostałych, a po wewnętrznej stronie stopy uwydatnia się kość, która staje się podatna na urazy i w obrębie której tworzy się stan zapalny. Pomóc może całkowita wymiana obuwia i noszenie specjalnego stabilizatora, który prostuje palec. Możliwe jest też wykonanie operacji.



Modzele – podczas, gdy większość z nas uważa, że ​​te obszary grubej skóry są po prostu brzydkie, tak naprawdę wytworzyły się po to, by chronić uciskane miejsca skóry przed powstawaniem pęcherzy. Mimo to modzele także są bolesne. Zamiast je wycinać, warto systematycznie namaczać i zmiękczać odpowiednimi preparatami.



Zapalenie ścięgna Achillesa – pojawia się, gdy ścięgno jest nadwyrężone. Pomóc mogą chłodne okłady i niesteroidowe leki przeciwzapalne. Jeśli ból uniemożliwia chodzenie, konieczna jest wizyta u lekarza.



– pojawia się, gdy ścięgno jest nadwyrężone. Pomóc mogą chłodne okłady i niesteroidowe leki przeciwzapalne. Jeśli ból uniemożliwia chodzenie, konieczna jest wizyta u lekarza. Nerwiak Mortona – jest to ucisk nerwów przez więzadło poprzeczne. Ból często promieniuje w stronę trzeciego i czwartego palca. Chory może mieć wrażenie, jakby stał na kamyczku. Przyczyną jest długotrwały ucisk na nerwy podeszwowe palców, przechodzące przez więzadło poprzeczne śródstopia. Konieczna jest wizyta u ortopedy, który po wykonaniu podstawowych badań (np. RTG), zaleci rehabilitację i odpowiednie obuwie. Czasem konieczne jest przeprowadzenie operacji.

