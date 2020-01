Kołdra obciążająca. Dobra dla każdego?

Paweł Zawitkowski opowiedział o kołdrze obciążającej. – Kołdry i koce obciążeniowe zostały wymyślone dla określonej gamy, spektrum różnych zaburzeń – powiedział fizjoterapeuta. Jakie jest zadanie takiej kołdry?

Kołdra obciążająca – jakie są jej zalety?

Kołdry obciążające są mniej więcej dokładnie tym, czego można się spodziewać: koce wypełnione małymi przedmiotami, takimi jak granulki, dyski lub koraliki z polipropylenu z tworzywa sztucznego lub szkła, nadając im dodatkowy ciężar, który delikatnie opatula użytkownika. Niektóre łączą miękki materiał, taki jak bawełna, z ciężarkami, aby zachować bardziej tradycyjny charakter kołdry.

Kołdra obciążająca delikatnie naciska na użytkownika, utrzymując go w bezruchu i podtrzymując do rana. To kojące ciśnienie zmniejsza poziom kortyzolu, głównego hormonu stresu w ludzkim ciele, i zachęca do produkcji serotoniny, hormonu związanego z poczuciem szczęścia i dobrego samopoczucia.

Obciążone koce mogą również złagodzić objawy u osób cierpiących na bezsenność, przewlekły ból lub zespół niespokojnych nóg. Są dobre również z głębszych powodów psychologicznych, z potencjalnymi korzyściami dla osób cierpiących na depresję.

Czytaj także:

Stan emocjonalny dziecka wpływa na to jak przyswaja wiedzę