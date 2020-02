Rak płuc coraz częściej dotyka młode kobiety

Rak płuc jeszcze do niedawna częściej występował wśród mężczyzn. To dlatego, że to oni głównie palili. Dziś, gdy nałóg ten jest popularny także wśród kobiet (i to coraz młodszych), nowotwór zbiera śmiertelne żniwo i w tej grupie.

Badanie International Journal of Cancer, w którym przeanalizowano wskaźniki raka płuc u młodych dorosłych w 40 krajach na pięciu kontynentach, ujawniło trend wyższych wskaźników raka płuc u kobiet w porównaniu z mężczyznami w ostatnich latach. Historycznie, wskaźniki raka płuc były wyższe wśród mężczyzn niż kobiet, ponieważ mężczyźni zaczęli palić w dużych ilościach wcześniej i palili częściej, jednak ostatnie badania donoszą o zbieżnym wskaźniku zachorowalności na raka płuc między płciami. Konieczne są dodatkowe badania w celu zidentyfikowania przyczyn podwyższonego występowania raka płuc wśród młodych kobiet zaobserwowanych w tym badaniu. Objawy raka płuc, o których wiedzieć muszą także osoby niepalące Przewlekły kaszel. Kaszel, który z czasem staje się gorszy i bardziej intensywny, jest ważną, czerwoną flagą. Odkaszliwanie gęstej, rdzawej wydzieli jest dodatkowym, niepokojącym objawem. Jednak suchy kaszel, który utrzymuje się przez ponad miesiąc, również warto sprawdzić.



Częste infekcje. Na ogół to wirusy lub bakterie są odpowiedzialne za infekcje płuc, takie jak zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc. Jednakże, jeśli choroby pojawiają się często i dotyczą głównie klatki piersiowej, może to być oznaką raka płuc.



Ból w klatce piersiowej. Przewlekły ból w klatce piersiowej jest jednym z najbardziej oczywistych objawów raka płuc, zwłaszcza jeśli staje się on bardziej intensywny podczas głębokiego oddychania, kaszlu lub śmiechu.



Niewyjaśniona utrata masa ciała. Objaw ten towarzyszy wszystkim nowotworom i na ogół świadczy o zaawansowanym stadium choroby. Innym, bardzo częstym objawem jest zmęczenie. Jednak wiele różnych czynników związanych ze zdrowiem i stylem życia może powodować uczucie zmęczenia przez cały czas, dlatego należy porozmawiać z lekarzem, aby upewnić się, że diagnoza została poprawnie postawiona i zmęczenie nie jest spowodowane np. anemią.



Obrzęk szyi i twarzy. Jeśli guz płuca zaczyna naciskać na żyłę główną (duża żyła, która przenosi krew z głowy i rąk do serca), można zauważyć obrzęk szyi i twarzy.



Inne objawy, świadczące o przerzutach. Gdy choroba jest w zaawansowanym stadium, mogą pojawić się bole kości. Plecy i biodra są częstymi bolącymi punktami. Charakterystyczne jest również osłabienie ramion i nóg. Czytaj także:

