Naukowcy opracują nowe metody zwalczania chorób onkologicznych

W ramach porozumienia obie instytucje będą prowadzić badania w celu poszukiwania nowych genów dla diagnostyki i terapii nowotworów. Diagnostyka molekularna oraz analiza nowych rozwiązań farmaceutycznych będą realizowane wspólnie przez zespół badawczy bazując na doświadczeniu oraz infrastrukturze obu ośrodków – przekonywano podczas konferencji prasowej.

„Każdy szpital, a szczególnie onkologiczny nie może funkcjonować bez fizyków. Dzisiaj mamy szczególną okazję poszerzyć naszą współpracę. Nasza onkologia wkracza na poziom molekularny, na poziom genu. Musimy sobie jasno powiedzieć, że dzisiejszy postęp medycyny bierze się ze ścisłej współpracy z naukami podstawowymi, takimi jak chemia, biologia i fizyka. Robienie tego wyłącznie w obrębie ŚCO sprawia, że w pewnym momencie stajemy pod ścianą, ale ścisłe powiązanie z Instytutem Biologii UJK daje szanse naszym pacjentom. Dzięki temu będziemy mogli działać jeszcze mocniej na rzecz naszych chorych. Wchodzimy w nowy obszar nauki i badań” – powiedział prof. Góźdź, dyrektor ŚCO.

Prof. Semaniak powiedział, że istnienie i współpraca obu instytucji decyduje o potencjale innowacyjnym województwa w zakresie ochrony zdrowia. „To, co generuje największe wyzwania, to zejście na poziom komórki i genu i szukanie rozwiązań, które można personalizować w zakresie diagnostyki i terapii. Potężny zasób informacji, który kryje się w Zakładzie Diagnostyki Molekularnej ŚCO, bardzo dobrze współgra z doświadczeniem naszych zespołów badawczych” – podkreślał prof. Semaniak.

Rektor zapewnił, że współpraca obu instytucji ma dać „piorunujący efekt”. „Kielce są dosyć kameralnym środowiskiem. Nie chcemy tworzyć alternatywnych ścieżek rozwojowych, ale zintegrować nasze wysiłki, by efekt był piorunujący, nie tylko w skali regionu, ale skali międzynarodowej. Chodzi o to, by nie tylko implementować nowoczesne metody diagnostyczne, ale by szukać rozwiązań, które będą naszymi produktami ekspertowymi. Tak, by identyfikowały nas na mapie światowej, jako centrum badawcze, gdzie nowe metody terapii zostały wypracowane” – zaznaczył.

Dr. Michał Arabski, który z ramienia UJK będzie koordynował współpracę obu instytucji wyjaśnia, że w praktyce porozumienie dotyczy utworzenia zespołu badawczego, który będzie miał za zadanie opracować nowe metody walki z konkretnymi przypadkami nowotworów.

„Stworzyliśmy zespół badawczy ukierunkowany na opracowanie nowych technologii terapeutycznych w medycynie onkologicznej. Cele mamy jasno sprecyzowane – opracowujemy metodę terapii spersonalizowanej pod konkretne schorzenia onkologiczne. Współpraca będzie dotyczyć zarówno udostępniania infrastruktury jak również wspólnej pracy naukowej” – powiedział.

Na porozumieniu mają zyskać także studenci. „Studenci otrzymali możliwość przygotowywania prac doktorskich w tematyce poszukiwania tych nowych rozwiązań walki z chorobami onkologicznymi” – dodał.

Porozumienie umożliwi aplikowanie o krajowe i europejskie środki finansowe na wspólne prowadzenie podstawowych i klinicznych badań naukowych w obszarze genetyki nowotworów. W dalszej perspektywie przewiduje się komercjalizację uzyskanych wyników badań.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce. W instytucji prowadzone są badania, których celem jest jak najwcześniejsze wykrywanie nowotworów piersi, szyjki macicy i prostaty. W czerwcu 2001 r. Centrum zostało przyjęte do Organizacji Europejskich Instytutów Onkologicznych, jako drugi tego typu ośrodek w Polsce.

PAP – Nauka w Polsce, Wiktor Dziarmaga

