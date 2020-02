Migrena z aurą a ryzyko udaru. Nowe badania

„Ludzie cierpiący na migrenę z aurą są narażeni na zwiększone ryzyko udaru niedokrwiennego” – powiedział Souvik Sen, współautor badania oraz profesor i kierownik katedry neurologii na University of South Carolina School of Medicine w Kolumbii. „Dzięki naszemu nowemu narzędziu do przewidywania ryzyka możemy zacząć identyfikować osoby o wyższym ryzyku, leczyć ich czynniki ryzyka i zmniejszyć ryzyko udaru”.

Naukowcy przeanalizowali dane z grupy Atherosclerosis Risk in Communities Cohort (ARIC), społecznościowej grupy ludzi z czterech amerykańskich miejscowości (Forsyth County, Karolina Północna; Jackson, Mississippi; Washington County, Maryland; i przedmieścia Minneapolis, Minnesota). Ocenili dane 429 dorosłych (głównie kobiet) z migreną w wywiadzie, którzy mieli aurę w wieku 50 lat przy pierwszej wizycie. Pod koniec badania uczestnicy mieli 70 lat.

Zidentyfikowali pięć czynników ryzyka udaru mózgu i stworzyli model predykcyjny, dla którego każdemu czynnikowi przypisano liczbę punktów proporcjonalnych do jego wpływu: cukrzyca (7 punktów), wiek powyżej 65 lat (5 punktów), zmienność rytmu serca (3 punkty), wysoka ciśnienie krwi (3 punkty) i płeć (1 punkt). Ponieważ w badanej grupie było niewielu mężczyzn, a migreny dotykają głównie kobiet, dla kobiet dodano mniej punktów. Po obliczeniu wyników dla każdej osoby naukowcy sklasyfikowali uczestników do jednej z trzech grup: niskiego ryzyka (od 0 do 4 punktów), średniego ryzyka (od 5 do 10 punktów) i wysokiego ryzyka (od 11 do 21 punktów).

Wykazano:

W ciągu średnio 18 lat obserwacji 32 osoby doświadczyły udaru mózgu.



Pod koniec 18 lat 3% w grupie niskiego ryzyka miało udar, 8% w grupie średniego ryzyka udar, a 34% w grupie wysokiego ryzyka udar.



W porównaniu z grupą niskiego ryzyka migrena z osobami cierpiącymi na aurę w grupie wysokiego ryzyka była około 7 razy bardziej narażona na udar.

