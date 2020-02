Fundacje walczą z rakiem na własną rękę

Fundacje „Dwa Skrzydła” oraz „Znajdź Pomoc” rozpoczęły ogólnopolską zbiórkę na budowę pierwszego stacjonarnego hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim. Po uzyskaniu półmilionowego wsparcia z ramienia społeczności lokalnej, organizacje przechodzą do następnego etapu realizacji projektu, uruchamiając pięciomilionową zbiórkę crowdfundingową angażująca darczyńców indywidualnych z całej Polski. Pozostałą część planują sfinansować z innych źródeł – współpracy biznesowej i dotacji publicznych.

Fundacja „Dwa Skrzydła” założona została w 2018 roku przez księdza Grzegorza Chirka, wieloletniego działacza społecznego i psychoonkologa. Powstała specjalnie z myślą o budowie pierwszej w środkowej Polsce placówki zajmującej się opieką paliatywną w systemie stacjonarnym. Z kolei Fundacja „Znajdź Pomoc” od wielu lat specjalizuje się w kompleksowym wspieraniu chorych na raka i ich bliskich. Na tle krajowych organizacji onkologicznych wyróżnia ją m.in. model zakładający przekazywanie 100 proc. zebranych środków na rzecz Podopiecznych – bez żadnych opłat czy prowizji oraz systemowe wsparcie oferowane Podopiecznym Fundacji i ich rodzinom. Prezes Fundacji, Maja Surowicz-Biłyj, zarządza jednocześnie przedsiębiorstwem społecznym Change4Good not-for-profit, do którego należy portal crowdfundingowy PomocSięLiczy.pl, co daje darczyńcom gwarancję transparentności działań i bezpieczeństwa transakcji.

Utrzymany w standardzie budynku pasywnego projekt (część energii zasilającej obiekt będzie czerpana z odnawialnych źródeł energii) uzyskał do tej pory pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej dla województwa łódzkiego oraz urzędu marszałkowskiego województwa łódzkiego, co potwierdza jego zasadność oraz innowacyjność i ogromną potrzebę realizacji tego przedsięwzięcia.

Województwo łódzkie to „biała plama” opieki paliatywnej na mapie Polski – obecnie nie znajduje się w nim żadne stacjonarne hospicjum. Według szacunków z 2015 roku, na jedno łóżko w hospicjum domowym przypadło średnio 1004 umierających pacjentów onkologicznych. Powstanie osobnego obiektu służącego chorym terminalnie przysłuży się więc blisko 2,5 milionom Polaków - aktualnie potrzeby te częściowo zaspokajają hospicja domowe. Brak systemowych rozwiązań kryzysu polskiej onkologii, naświetlony podczas burzliwej debaty publicznej sprzed kilku dni, to tylko dowód na to, jak ogromne znaczenie w tym trudnym czasie ma solidarność Polaków oraz stanowi kolejny argument do wsparcia tak ważnego projektu przez każdego z nas.

*Żródło znajdzpomoc.pl

