Borówki dobre na cholesterol. Nowe odkrycia

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia, takie jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca czy choroba niedokrwienna serca, dotykają zwykle dorosłych po 40. roku życia, zwłaszcza mężczyzn. Do rozwoju chorób układu krążenia przyczynia się nieodpowiedni styl życia – niska aktywność fizyczna, nieprawidłowe żywienie, palenie tytoniu oraz zespół metaboliczny. Zespół metaboliczny charakteryzuje się otyłością, nadciśnieniem tętniczym, podwyższonym stężeniem glukozy we krwi. Występuje w nim również nieprawidłowy profil lipidowy – zbyt niskie stężenie cholesterolu HDL, zbyt wysokie stężenie cholesterolu LDL i trójglicerydów w surowicy. Do najgroźniejszych powikłań chorób układu sercowo-naczyniowego należą udar mózgu, zawał serca, a nawet zgon.

Borówki a ryzyko sercowo-naczyniowe

Borówki zawierają duże ilości antocyjanin – związków chemicznych z grupy flawonoidów, które kojarzone są z dobroczynnym działaniem na układ krążenia. Niedawno przeprowadzono badanie z udziałem 115 osób z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym z powodu zespołu metabolicznego. Spożywanie 1 szklanki borówek dziennie poprawiło stan układu sercowo-naczyniowego – zmniejszyła się sztywność tętnic i polepszył się stan śródbłonka naczyń. Poprawie uległ również profil lipidowy – wzrosło stężenie cholesterolu HDL średnio o 0,08mmol/L i apolipoproteiny A1 (posiada właściwości przeciwmiażdżycowe) o 0,05g/L. Niestety spożycie połowy szklanki borówek dziennie nie spowodowało znaczących zmian.

Czytaj także:

