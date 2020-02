Będzie przełom w leczeniu astmy? Obiecujące wyniki badań

Główny autor Zbigniew Zaslona, ​​we współpracy z zespołem kierowanym przez Luke'a O'Neilla, profesora biochemii w School of Biochemistry and Immunology w Trinity Biomedical Sciences Institute, badał rolę, jaką zapalenie odgrywa w astmie – chorobie układu oddechowego, którą często diagnozuje się już w okresie dziecięcym.

Walka z astmą

Astma w najcięższej postaci jest trudna do wyleczenia i może być śmiertelna. Kaspaza-11 jest białkiem odgrywającym ważną rolę w obronie przed bakteriami, ale zespół odkrył, że gdy jest nadaktywny, może wywołać szkodliwą reakcję zapalną. Kiedy tak się dzieje, prawdopodobnie jest to kluczowy czynnik wywołujący zapalenie alergiczne w płucach astmatyków.

Kaspaza-11 może powodować śmierć komórek, co powoduje stan zapalny, ponieważ komórki uwalniają następnie swoją zawartość, co może podrażniać tkanki w naszym ciele. Badacze odkryli, że białko to jest kluczowym czynnikiem wywołującym zapalenie w drogach oddechowych w astmie, w tym trudności z oddychaniem.

Naukowcy mają nadzieję, że ich odkrycia pomogą w przyszłości znaleźć nowe formy leczenia astmy.

Badania zostały opublikowane na łamach Nature Communications.

Czytaj także:

Drogi oddechowe mają własny mikrobiom, który przyczynia się do astmy?