Hashimoto – 5 objawów, które łatwo zignorować

Inne objawy choroby Hashimoto

Symptomy, które również mogą nas zaniepokoić to: kłopoty z pamięcią i koncentracją, bóle mięśni i stawów, zaparcia, podwyższony poziom cholesterolu i wypadanie włosów. Co ważne, nie muszę one świadczyć o chorobie tarczycy. Organizm może zareagować podobnie na wiele typów chorób. Pierwszym krokiem w przypadku niepokojących sygnałów jest wizyta u lekarze pierwszego kontaktu, który może skierować nas do specjalisty.

Jakie badania wykonać, by wykluczyć chorobę Hashimoto?

Podstawowym badaniem, który zleca lekarz specjalista jest sprawdzenie poziomu hormonu TSH – tyreotropiny, który steruje pracą gruczołu tarczycy. Jest wytwarzany przez przysadkę mózgową, a jego nadmiar lub niedobór może oznaczać nieprawidłową pracę tarczycy. Kolejne hormony, które należy zbadać to T4 (tyroksyna) i T3 (trójjodytyronina). Zazwyczaj wykonuje się je w standardowym pakiecie badań gruczołu tarczycy. Poza badaniami biochemicznymi endokrynolog bada także tarczycę manualnie. Ma to na celu sprawdzenie, czy na jej powierzchni są wyczuwalne guzki. Jeżeli ich wielkość budzi zastrzeżenie specjalisty, może on skierować pacjenta na USG tarczycy. Podczas badania ultrasonograficznego stwierdza się przede wszystkim istnienie lub brak torbieli i innych zmian. Mogą się one kwalifikować do usunięcia operacyjnego – decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz endokrynolog.

Jak dbać o tarczycę?

Jeśli chcemy wykonać rutynowe badania tarczycy, możemy poprosić o skierowanie swojego lekarze pierwszego kontaktu lub wykonać je prywatnie. Poziom hormonów bada się z próbki krwi. Podstawowe badania zaleca się robić co ok. 5 lat zaczynając od 20. roku życia. Jeśli w rodzinie występowały schorzenia tarczycy, należy powiadomić o tym swojego lekarza.

Czytaj także:

10 problemów zdrowotnych, które można wyczytać z twarzy