Emolienty nie działają profilaktycznie na atopowe zapalenie skóry u małych dzieci

Atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry to przewlekłe zapalenie skóry, które przede wszystkim charakteryzuje uporczywy świąd i tworzenie się zmian wypryskowych na twarzy, owłosionej skórze głowy, wewnętrznych częściach kończyn oraz na tułowiu. Choroba może rozwijać się już u niemowląt na wskutek reakcji skóry na wybrane alergeny. Atopowe zapalenie skóry istotnie pogarsza jakość życia i wymaga ciągłego leczenia w postaci leków przeciwalergicznych, nawilżania skóry oraz unikania substancji drażniących taki jak mydło rozpuszczalniki oraz substancji alergizujących takich jak roztocza czy niektóre pokarmy.

Dwa kluczowe badania

Na łamach czasopisma naukowego Lancet ukazały się wyniki dwóch niezależnych badań klinicznych, w których oceniono czy stosowanie emolientów u noworodków i niemowląt z wysokim ryzykiem rozwoju atopowego zapalenia skóry działa profilaktycznie przeciw rozwojowi tego zapalenia w przyszłości. W obu badaniach wzięło udział łącznie około 3500 dzieci, które były losowo przydzielane do grupy u której stosowano emolienty lub u których poprzestano na standardowej pielęgnacji. Niestety, żadne z badań nie wykazało, aby opisywane postępowanie zmniejszało ryzyko rozwoju atopowego zapalenia skóry u dziecka. Ponadto, w jednym z badań prowadzonych przez skandynawskich naukowców, dodatkowo u kilkuset dzieci wprowadzono wcześnie pokarmy, które częstą są alergenami: orzechy, jajka pszenica, mleko krowie. Również w tym przypadku wczesne wprowadzanie do diety niemowlaka wyżej wymienionych pokarmów nie wpłynęło na rozwój atopowego zapalenia skóry w pierwszym roku życia. Oznaczać to może, że tego typu metody profilaktyki nie są skuteczne jeśli istnieje u dzieci podatność genetyczna.

