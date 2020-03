Hantawirus – czy należy się go bać? Wyjaśniamy

Ostrzeżenia przed nowym hantawirusem są przesadzone. Chociaż nazwa „hantawirus” odnosi się do niebezpiecznej rodziny wirusów, nie można porównać ich z koronawirusem i nie są tak niebezpieczne.

Nie jest to nowy wirus

Hantawirus wcale nie jest nowy – ludzkość zna go od dziesięcioleci, a być może funkcjonuje na świecie jeszcze dłużej. Nie przenosi się łatwo między ludźmi. Można go złapać tylko poprzez spożycie płynów ustrojowych szczurów lub myszy, a świat jest znacznie lepiej przygotowany do radzenia sobie z nim.

Autorzy fałszywych wiadomości wydają się próbować wykorzystywać strach związany z wybuchem koronawirusa, aby zachęcić ludzi do dzielenia się jeszcze bardziej niepokojącymi informacjami, które mogą wywoływać niepotrzebny niepokój u osób już zaniepokojonych obecną pandemią. Często zawierają one wyraźne odniesienie do nowego koronawirusa, sugerując, że hantawirus może rozprzestrzeniać się w podobny sposób.

Zmarł jeden mężczyzna

Chińska gazeta Global Times poinformowała, że z powodu hantawirusa zmarł ​​jeden mężczyzna w drodze do pracy w prowincji Shandong. Informacja dotycząca tej historii została udostępniona prawie 15 tysięcy razy na samym Twitterze, a w konsekwencji najprawdopodobniej została rozpowszechniona na całym świecie jako rzeczywiście obrazująca powagę sytuacji. Chociaż raport o śmierci jest prawdziwy, wszelkie sugestie, że hantawirus jest podobny do koronawirusa, są na razie bezpodstawne.

Jednak hantawirus to bez wątpienia bardzo poważna rodzina chorób. Objawy mogą być bardzo poważne i wiadomo, że powodują zgony.

Czym charakteryzuje się hantawirus?

Hantawirusy to rodzina wirusów rozprzestrzeniających się za pośrednictwem różnych gryzoni – takich, jak myszojeleń – i wywołujących różne zespoły chorobowe. Zakażenie może prowadzić do jednej z wielu różnych chorób, z których każda ma własnego gospodarza spośród gryzoni i są one typowe dla określonych regionów geograficznych. Chociaż hantawirusy występują w obu Amerykach, Europie i Azji, prowadzą do różnych chorób i objawów.

Zakażenie zwykle powstaje w wyniku spożycia moczu, kału lub śliny gryzoni, rzadziej może być spowodowane ugryzieniem. Ludzie są szczególnie narażeni na te wirusy, jeśli mieszkają w zanieczyszczonych obszarach, w których występuje wiele gryzoni.