Czy izolacja społeczna powoduje stany zapalne?

Izolacja kojarzy nam się przede wszystkim z uczuciem osamotnienia i smutku. Jednak sfera psychiczna nie jest jedyną, która może wtedy ucierpieć. Jak wykazano, izolacja społeczna może być związana ze zwiększonym stanem zapalnym w ciele.

Badanie dotyczące izolacji

Zapalenie to sposób, w jaki organizm sygnalizuje układowi odpornościowemu, by naprawiał uszkodzone tkanki, a także bronił się przed wirusami i bakteriami. Zapalenie może ostatecznie doprowadzić do uszkodzenia zdrowych komórek, tkanek i narządów i prowadzić do zwiększonego ryzyka rozwoju chorób niezakaźnych, takich jak choroby sercowo-naczyniowe. W najnowszym badaniu eksperci analizowali związek między izolacją społeczną i samotnością a zapaleniem w ciele. Skupili się oni nad 30-stoma wcześniejszymi badaniami w tej dziedzinie. Naukowcy odkryli, że izolacja społeczna, obiektywny stan izolacji od innych ludzi, była związana z obecnością białka C-reaktywnego. Jest to substancja białkowa uwalniana do krwioobiegu w ciągu kilku godzin od uszkodzenia tkanki. Co ciekawe, naukowcy stwierdzili również, że związek między izolacją społeczną a fizycznym stanem zapalnym częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. Wcześniejsze prace sugerują, że mężczyźni i kobiety mogą reagować inaczej na stresory społeczne.

Samotność a stany zapalne

Związek między samotnością a stanem zapalnym był mniej wyraźny. W połączeniu z wcześniejszą wiedzą badacze sugerują, że samotność prawdopodobnie zmienia reakcję układu zapalnego na stres, ale bezpośrednio nie wpływa na reakcję zapalną. Dr Kimberley Smith, wykładowca psychologii zdrowia na University of Surrey, powiedziała: „Wykazano, że samotność i izolacja społeczna zwiększają ryzyko pogorszenia zdrowia. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest to, że wpływają one na reakcję zapalną organizmu”.

„Badane przez nas dowody sugerują, że izolacja społeczna może być powiązana ze stanem zapalnym, ale wyniki bezpośredniego związku między samotnością a stanem zapalnym były mniej przekonujące. Uważamy, że wyniki te są ważnym pierwszym krokiem w zrozumieniu samotności i izolacji społecznej” – dodała dr Smith.

Christina Victor, profesor gerontologii i zdrowia publicznego w Brunel uznała, że samotność i izolacja społeczna są powiązane z różnymi markerami zapalnymi. Zwróciła także uwagę, że samotności i izolacja to dwa różne terminy i nie należy używać ich zamiennie.

