Wrażliwe miejsca na stopach i dłoniach. Czym jest refleksologia?

Czym jest refleksologia? Jak uciskać stopy i dłonie, by pozbyć się dolegliwości zdrowotnych? Jakie są przeciwwskazania do takiego zabiegu i jakie korzyści może nam przynieść? Na te pytania odpowiedziała refleksolog Aneta Jagielińska.

Dlaczego stopy bolą?

Bolące stopy to nic przyjemnego. Wie o tym każda kobieta, która choć raz musiała spędzić kilkanaście godzin w butach na wysokim obcasie. Ponieważ jest to problem, z którym zmaga się większość kobiet, ból stóp kojarzy nam się głównie z noszeniem niewygodnego obuwia. Prawdą jest, że chodzenie na szpilkach może mieć fatalne konsekwencje dla stóp i kręgosłupa, ale to nie jedyna przyczyna bólu nóg.

Nasze stopy składają się z wielu kości, podobnie jak dłonie i nadgarstki. Noszenie za małych lub niewygodnych butów może prowadzić do różnych problemów ze stopami, w tym do deformacji. Kobiety znacznie częściej zmagają się z bólem stóp niż mężczyźni, ponieważ to one na ogół noszą niewygodne lub za małe buty.

Zdrowe stopy

Dlaczego warto zadbać o zdrowie stóp? Ponieważ używamy ich każdego dnia. Spacerowanie jest najprostszą formą aktywności fizycznej, która może nas uchronić przed nadwagą i szeregiem innych, poważnych chorób i schorzeń. Jeżeli doprowadzimy do deformacji stóp lub nie będziemy leczyć schorzeń w ich obrębie, bardzo szybko możemy stać się niedołężni.

Oto kilka najczęstszych przyczyn bólu stóp: