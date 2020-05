Kobieta 40+. 5 zasad, które pomogą zachować zdrowie i młodość

Skończyłaś 40 lat? Oto 5 zasad, które pomogą zachować zdrowie i młodość

1. Pamiętaj o regularnych badaniach profilaktycznych

Kobiety po 40. roku życia powinny pamiętać, że profilaktyka na tym etapie jest bardzo ważna. I tak warto raz w roku wykonać morfologię krwi oraz ogólnego badaniu moczu. Należy także pamiętać o badaniach ginekologicznych, w szczególności o cytologii. W tym wieku konieczna jest także ocena ryzyka wystąpienia zgonu z powodu udaru mózgu lub zawału serca. Raz w roku powinien być także wykonany pomiar ciśnienia, a co miesiąc samokontrola piersi. Z kolei po 45. roku życia zaleca się sprawdzić stężenie cukru we krwi na czczo – gdy jest za wysokie, może sugerować to cukrzycę.

2. Jedz zdrowo i regularnie

Zdrowa i zbilansowana dieta jest ważna na każdym etapie życia. Powinny na nią zwrócić uwagę także kobiety po 40. roku życia, gdyż w tym wieku ich metabolizm jest spowolniony i w krótszym czasie może przybywać nadmiarowych kilogramów. Aby zachować zdrowie i zniwelować ryzyko powstawania niedoborów, warto pamiętać, by codzienna dieta opierała się na 5 posiłkach, spożywanych w regularnych odstępach czasu. Istotne jest, by w diecie nie było produktów przetworzonych, słodyczy, gotowych dań, napojów gazowanych, tłuszczów trans i nadmiaru soli. Dodatkowo warto pamiętać o korzystnej dla zdrowia obróbce tych dań i zrezygnować np. ze smażenia.

3. Pamiętaj o regularnej aktywności fizycznej

Aby zachować zdrowie i dobre samopoczucie, należy się ruszać. By uzyskać prozdrowotne korzyści, aktywność fizyczna musi być regularna, dopasowana do kondycji, stanu zdrowia i możliwości. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), aby aktywność fizyczna miała korzystny wpływ na zdrowie, należy przeznaczyć na wysiłek o umiarkowanej intensywności 150 minut tygodniowo lub 75 minut tygodniowo na intensywną aktywność. A jeśli trudno zmotywować się do ruchu, to warto zacząć od spacerów – rekomenduje się, by wykonywać dziennie 10 tys. kroków. Badania dowodzą, że kobiety, które wykonywały 4400 kroków dziennie miały istotnie obniżone ryzyko zgonu w porównaniu z kobietami, które wykonywały 2700 kroków dziennie.

4. Odchudzasz się? Rób to z głową!

U kobiet po 40. roku życia nierzadko pojawiają się dodatkowe kilogramy. Chociaż często stają się one dużym problemem, to nie warto postępować pochopnie i stosować np. głodówek. Nadmierne ograniczenie kalorii może powodować efekt odwrotny – organizm nie dostając odpowiedniej ilości energii, zacznie odkładać wszystko, co dostanie w tkance tłuszczowej. Dodatkowo w ten sposób bardzo łatwo o niedobory oraz efekt jo-jo. By zrzucić niechciane kilogramy, warto zastosować zbilansowaną dietę odchudzającą, najlepiej dopasowaną indywidualnie przez dietetyka. Przy tym warto także pamiętać, by odchudzać się w bezpiecznym tempie, czyli 0,5-1 kg na tydzień, a także koniecznie wdrożyć regularną i umiarkowaną aktywność fizyczną.

5. Nie zapominaj o regularnej pielęgnacji skóry!

U kobiet po 40. roku życia skóra traci elastyczność i jędrność, przez co pogłębiają się zmarszczki mimiczne, pojawiają się zmarszczki głębokie, a także czasami przebarwienia. W praktyce oznacza to konieczność wdrożenia specjalistycznej pielęgnacji, w której kosmetyki anti-age będą zawierały między innymi przeciwstarzeniowe witaminy A, C i E. Dodatkowo warto zadbać o nawilżenie i napięcie skóry od wewnątrz, stosują dietę bogatą w antyoksydanty, kwasy omega-3, cynk i krzem, które można znaleźć w warzywach, owocach i produktach pełnoziarnistych.

