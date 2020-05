Masz astmę? Musisz kontrolować, jak długo śpisz

Dobry sen jest kluczowy dla dobrego zdrowia. Nowy artykuł w Annals of Allergy, Asthma and Immunology, czasopiśmie naukowym American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) ujawnia, że ​​zbyt mało snu, a czasami zbyt dużo snu, może negatywnie wpływać na osoby dorosłe z astmą.

„Poprzednie badania wykazały, że zła jakość snu ma negatywny wpływ na objawy astmy u młodzieży” – mówi dr Faith Luyster, główny autor badania. „Nasze badanie pokazuje, że dorośli cierpiący na astmę są w równym stopniu dotknięci tym problemem. W porównaniu ze zwykłymi osobami śpiącymi, osoby śpiące krótko i długo miały wyższy odsetek ataków astmy w ciągu ostatniego roku (45 procent w porównaniu z odpowiednio 59 procentami i 51 procentami) i miał więcej dni z obniżoną jakością życia związaną ze zdrowiem Utrudniona jakość życia charakteryzowała się większą liczbą dni słabego zdrowia fizycznego i psychicznego”. W badaniu wzięło udział 1389 osób dorosłych w wieku 20 lat i starszych, które samodzielnie rozpoznały astmę. Z tej grupy 25,9 procent spało 5 godzin lub mniej, 65,9 procent spało 6-8 godzin, a 8,2 procent spało 9 lub więcej godzin. Czas trwania snu mierzono jednym pytaniem: „Ile snu zwykle śpisz w dni powszednie lub w dni robocze?”. Niewyspani częściej byli młodsi, podczas gdy śpiochami częściej byli starsi, kobiety i palacze. Spokojny sen pacjenta z astmą „Zakłócony sen u pacjenta z astmą może być czerwoną flagą wskazującą, że astma nie jest dobrze kontrolowana”, mówi alergolog Gailen D. Marshall, członek ACAAI i redaktor naczelny Annals. „To badanie stanowi solidny dowód na praktykę pacjentów z astmą omawiających problemy ze snem ze swoim alergologiem, aby pomóc ustalić, czy muszą oni zmienić plan leczenia astmy, aby osiągnąć odpowiedni sen jako element ogólnego dobrego leczenia astmy. Ostrzega również, że można spodziewać się konsekwencji kiedy wzorce snu są chronicznie nieodpowiednie”. Czytaj także:

