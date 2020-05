Borelioza stawowa – 6 objawów, których nie można ignorować

Borelioza stawowa to jedna z chorób odkleszczowych. Kleszcze mogą być nosicielami bakterii Borrelia burgdorferi, które potrafią siać w organizmie człowieka ogromne spustoszenie. Dużym problemem jest to, że borelioza stawowa daje objawy podobne do objawów innych, częściej występujących schorzeń, dlatego zwykle bywa dość późno zdiagnozowana. Jak objawia się ta postać boreliozy? Kiedy warto wykonać badania?

Ugryzienie przez kleszcza jest bezbolesne, jednak może wiązać się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jedną z chorób przenoszonych przez kleszcze z rodzaju Ixodes jest borelioza, która może zaatakować kości, mięśnie i stawy. Objawy boreliozy stawowej (boreliozowe zapalenie stawów) są dość niespecyficzne, więc warto je poznać, aby szybko rozpocząć diagnostykę oraz skuteczne leczenie. Borelioza stawowa – choroba, której objawy mogą pojawić się ze sporym opóźnieniem Borelioza jest wyjątkowo podstępną chorobą, bo nie zawsze daje specyficzne objawy w krótkim czasie od ugryzienia kleszcza. Wiązany z boreliozą rumień nie występuje we wszystkich przypadkach zakażenia bakterią Borrelia burgdorferi, co dodatkowo utrudnia diagnostykę i opóźnia leczenie. W przypadku boreliozy stawowej nasilone objawy choroby mogą pojawić się nawet po kilku latach od ugryzienia kleszcza i początkowo zwykle nie kojarzymy ich z atakiem pasożyta. Ból i sztywność stawów najczęściej diagnozowane są jako objawy zwyrodnienia lub skutek siedzącego trybu życia. W efekcie choroba postępuje i rujnuje organizm, stopniowo utrudniając wykonywanie codziennych obowiązków. Borelioza stawowa – przyczyny Choroba rozwija się wskutek przedostania się bakterii wraz z krwią do płynu stawowego oraz błony maziowej. Bakterie powodują rozwój stanu zapalnego, który może mieć różne nasilenie; w niektórych przypadkach choroba przybiera ostrą, przewlekłą postać, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie. Boreliozowe zapalenie stawów nie występuje bardzo często, jednak nie oznacza to, że nie musimy obawiać się tej choroby. Zamieszkując na obszarach występowania kleszczy z rodzaju Ixodes i doświadczając ugryzień tych pasożytów, powinniśmy zawsze pamiętać o ryzyku, jakie one za sobą niosą. Borelioza stawowa – objawy Borelioza (choroba z Lyme) może zaatakować różne układy ludzkiego organizmu. Objawy reumatologiczne, które powoduje borelioza stawowa, często są dość specyficzne i trudne do powiązania z ugryzieniem kleszcza. 1. Wędrujące bóle stawów W przypadku większości schorzeń reumatoidalnych np. zwyrodnienia stawów objawy bólowe skupiają się w obrębie określonego stawu np. łokciowego, kolanowego lub biodrowego. Borelioza stawowa powoduje wędrujące bóle stawów, które przenoszą się z jednego miejsca na kolejne (wcześniej bolący staw przestaje być przyczyną odczuwania dyskomfortu). 2. Opuchlizna stawu Ból to nie jedyny objaw boreliozy stawowej. Towarzyszy mu także obrzęk zajętego chorobą stawu, który ustępuje, kiedy objawy pojawiają się w innej lokalizacji. 3. Zaczerwienienie skóry w okolicy stawu Objawem boreliozy stawowej jest towarzyszące bólowi i obrzękowi zaczerwienienie skóry, które wskazuje na toczący się w obrębie stawu stan zapalny. 4. Okresowe ustępowanie dokuczliwych objawów Borelioza jest chorobą, którą charakteryzuje okresowy brak objawów. Większość osób zakażonych potwierdza, że dolegliwości pojawiały się u nich i mijały samoistnie. 5. Ból, obrzęk i zaczerwienienie pojawiają się jedynie w obrębie dużych stawów Borelioza rzadko atakuje drobne stawy w obrębie stóp i dłoni. Typowym objawem choroby są dolegliwości bólowe obejmujące, m.in. stawy kolanowe, łokciowe i barkowe. 6. Sztywność stawów Sztywność stawów to jeden z objawów toczącego się stanu zapalnego. W przypadku schorzeń reumatologicznych, których podłożem nie jest zakażenie boreliozą, sztywność nie mija samoistnie i nie przenosi się wraz z innymi objawami na inne stawy. Powyższe objawy boreliozy stawowej mogą pojawiać się z różnym nasileniem, jednak dotyczą większości pacjentów. Choroba zwykle ujawnia się w ciągu 2 lat od momentu zakażenia, a kolejne jej rzuty charakteryzują się mniejszym nasileniem objawów. Typowym objawem choroby jest też jej wędrujący charakter – po „przejściu" objawów na inny staw dotychczas utrzymujące się objawy całkowicie ustępują.

