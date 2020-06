Doniesienia naukowe: kolejne zaskakujące właściwości cząsteczki 1-MNA

1-MNA (1-metylonikotynamid) to związek pochodzenia naturalnego, fizjologicznie obecnyw organizmie człowieka. Substancja powstaje w wyniku metabolizmu witaminy B3 (zwanej też niacyną) i występuje głównie w wątrobie, a w mniejszych ilościach także w nerkach, płucach, sercu i mózgu. Wraz z wiekiem spada zdolność naszego organizmu do przemiany witaminy B3.

1-MNA a najnowsze wyniki badań

• Zwalczanie stanu zapalnego. Poziom 1-MNA w niektórych chorobach wirusowych może być obniżony. Na przykład w moczu niemowląt przechodzących infekcję wirusem RSV (ang. respiratory syncytial virus, syncytialny wirus oddechowy). Obniżenie poziomu 1-MNA, w przypadku ostrej infekcji wirusem RSV może być przyczyną osłabienia zdolności organizmu do zwalczania stanu zapalnego.

• Wspomaganie walki z wirusami. W przeprowadzonym na początku roku badaniu przesiewowym naukowcy pracowali nad korelacją pomiędzy COVID-19, a wcześniej znanymi śmiertelnymi epidemiami koronawirusów (COV), SARS i MERS COV i wyselekcjonowali grupę substancji przeciwwirusowych, zatwierdzonych przez FDA (Agencja Żywności i Leków, USA), które mogą być rekomendowane do włączenia w leczenie objawów COVID-19. Na wyselekcjonowanej liście 20 preparatów znalazły się m.in. witamina B12 i nikotynamid (witamina B3).

Dodatkowo najnowsze badania naukowe opublikowane przez chińskich i włoskich naukowców w Cell Death & Differentiation w marcu b.r. dotyczące odpowiedzi immunologicznej w infekcji COVID-19, również rekomendują podawanie nikotynamidu (witaminy B3) w zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2.

Witamina B3 w naszym organizmie przekształca się do cząsteczki 1-MNA.Następnie 1-MNA ulega dalszym przemianom, w efekcie których powstaje związek (H202- nadtlenek wodoru), który jest istotny w procesie odpowiedzi naszego organizmu na infekcje bakteryjne i wirusowe. Związek ten (H202) aktywuje inflammasomy uruchamiając odpowiedź organizmu na infekcję.

Szerokie spektrum działania 1-MNA

1- MNA a błony śluzowe. Błony śluzowe stanowią naturalną barierę ochronną organizmu, są zatem częścią układu odpornościowego. Bakterie i wirusy właśnie przez nie próbują wnikać do środka organizmu człowieka. W dalszej kolejności zostaje przez to pobudzony układ immunologiczny. Jednym z elementów istotnym w prawidłowym funkcjonowaniu błon śluzowych jest zaś niacyna (witamina B3). Cząsteczka 1–MNA jest gotową, już przekształconą formą witaminy B3.

1-MNA a układ sercowo – naczyniowy. Śródbłonek to warstwa komórek wyściełająca wewnętrzne ściany naczyń i największy gruczoł wydzielania wewnętrznego. Przez lata uważano, że stanowi on tylko barierę pomiędzy krwią̨ i mięśniami gładkimi naczyń.

Dziś wiadomo, że jest to organ, który wpływa na napięcie ścian naczyń krwionośnych oraz reguluje ich aktywność zapalną. Zaburzenie funkcji śródbłonka prowadzi do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego: miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, przewlekłej niewydolności serca, dyslipidemii. Wiąże się też z cukrzycą, chorobami przewodu pokarmowego, wątroby i nerek. 1-MNA reguluje pracę śródbłonka, ale także pobudza produkcję prostacykliny, która chroni układ sercowo-naczyniowy przed tworzeniem się̨ zakrzepów i zawałów serca. Działa przeciwmiażdżycowo i przeciwzakrzepowo obniżając poziom markerów stanu zapalnego, . Niestety istnieje wiele czynników negatywnie wpływających na funkcjonowanie komórek śródbłonka i zaburzenia w syntezie śródbłonkowej prostacykliny. Należą do nich m.in. palenie papierosów, niewłaściwa dieta, stres czy brak aktywności fizycznej. Aby wspomagać nasz organizm należy zrezygnować z tych aktywności, które mu nie służą. W zamian wprowadzić zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną każdego dnia.

Naturalne źródło 1-MNA. Najbogatszym źródłem 1-MNA są algi Wakame (niskokaloryczne, bogate w składniki mineralne, witaminy) i liście zielonej herbaty (obfitujące w polifenole, proteiny, aminokwasy). Oba produkty, wraz z warzywami, brązowym ryżem, owocami morza, rybami, stanowią trzon tradycyjnej diety Japończyków, których długość życia nie ma sobie równych na świecie. Ludzie tam żyjący rzadko zapadają na choroby układu sercowo-naczyniowego, miażdżycę czy nowotwory, mają też znacznie niższy poziom wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie się komórek.

Skuteczność i bezpieczeństwo innowacyjnej cząsteczki 1-MNA potwierdziły liczne badania, m.in. badania kliniczne na pacjentach. Bezpieczeństwo 1-MNA jako składnika żywności zostało też poddane szczegółowej ocenie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Przeprowadzona ocena naukowa wykazała, że 1-MNA jest bezpieczne w stosowaniu.