Zapaść: jakie ciśnienie krwi? Czym grozi niedociśnienie?

Na niskie ciśnienie krwi narzekają przede wszystkim kobiety, choć nie oznacza to, że hipotonia nie dotyczy mężczyzn. Niskie ciśnienie bywa dziedziczne i nie zawsze wiąże się z poważnymi chorobami, jednak warto odwiedzić lekarza i sprawdzić, dlaczego nasze ciśnienie spada znacznie poniżej normy. W przypadku braku poważnych przyczyn o podłożu chorobowym można zastosować domowe metody podwyższania ciśnienia, które pozwolą pozbyć się związanych z hipotonią nieprzyjemnych dolegliwości.

Jakie są normy ciśnienia tętniczego krwi?

Prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi wynosi 120-80 mm/Hg. Spadek o 10 jednostek nie oznacza jeszcze niczego złego i nie jest niepokojącym sygnałem. Uznaje się, że graniczną wartością jest ciśnienie krwi wynoszące 100/60 mmHg. Jeśli ciśnienie spada poniżej 100, oznacza to, że dana osoba ma niedociśnienie.

Warto jednak pamiętać, że nawet ciśnienie krwi, którego górna wartość przekracza 130, ale dolna jest poniżej 60, może oznaczać niedociśnienie.

Niskie ciśnienie – normy

Z niskim ciśnieniem tętniczym mamy do czynienia wówczas, gdy spada ono poniżej 90/70 mm Hg. Przy takim ciśnieniu tętniczym większość osób odczuwa wiele nieprzyjemnych objawów i nie jest w stanie normalnie funkcjonować, jednak zdarzają się przypadki, że nawet większy spadek ciśnienia nie powoduje żadnych dolegliwości zdrowotnych. Odczuwanie skoków i spadków ciśnienia to kwestia osobnicza, dlatego warto przynajmniej raz w tygodniu zmierzyć ciśnienie, aby sprawdzić, czy nie powinniśmy „zaprzyjaźnić się” z ciśnieniomierzem i przez dłuższy czas monitorować ciśnienia krwi.

Co powoduje niedociśnienie tętnicze?

Przyczyny niedociśnienia mogą być różne. Niskie ciśnienie krwi najczęściej objawia się:

niedoczynnością tarczycy

niedoczynnością przysadki



niedoborem płynów ustrojowych

chorobą Addisona

niedoborem sodu

Niedociśnienie może być powiązane również z chorobami układu sercowo-naczyniowego, m.in. zapaleniem osierdzia i niewydolnością serca.

Niskie ciśnienie – przyczyny

Co powoduje, że ciśnienie niebezpiecznie spada poniżej ustalonej normy? Przyczyn obniżonego ciśnienia tętniczego może być kilka i nie zawsze są one związane ze złym stanem zdrowia. W wielu przypadkach nie da się ustalić jednoznacznej przyczyny obniżonego ciśnienia krwi (hipotonia często występuje u zdrowych, szczupłych z natury kobiet i jest przypadłością, które dziedziczymy w genach), jednak może też być pierwszym objawem choroby.

Niskie ciśnienie krwi może świadczyć o:

niedokrwistości,

schorzeniach układu krążenia,

cukrzycy,



niedoczynności tarczycy.

Niskie ciśnienie może być też efektem ubocznym stosowania restrykcyjnych diet, przemęczenia, odwodnienia i nadużywania substancji psychoaktywnych. W niektórych przypadkach jest też wiązane z przyjmowaniem leków.

Niskie ciśnienie – objawy

Jednym z charakterystycznych objawów niskiego ciśnienia są zawroty głowy. Pojawiają się one nie tylko przy nagłej zmianie pozycji, ale także podczas leżenia i chodzenia. Zawrotom głowy często towarzyszy uporczywy ból głowy i ogólne osłabienie oraz złe samopoczucie. Niskie ciśnienie może też objawiać się szumami usznymi, mroczkami przed oczami, mdłościami oraz omdleniami, które są szczególnie niebezpieczne.

Inne dokuczliwe objawy to silne pragnienie, zimne poty, osłabienie. Jeśli pojawi się jakikolwiek z wyżej wymienionych stanów, należy wziąć kilka głębokich wdechów, położyć się oraz napić wody.

Jak zdiagnozować hipotonię?

Aby potwierdzić zbyt niskie ciśnienie krwi, należy przede wszystkim regularnie wykonywać pomiary. Niedociśnienie można potwierdzić po co najmniej 2 tygodniach codziennych pomiarów, które wskażą niskie wartości ciśnienia. Aby zdiagnozować hipotonię, nie muszą być niskie obie wartości. Niższe może być ciśnienie skurczowe lub ciśnienie rozkurczowe.

W przypadku bardzo niskich pomiarów możemy mieć do czynienia z ostrą niewydolnością układu krążenia. Ciśnienie, które spada poniżej 90 mm hg, może oznaczać niewydolność krążeniową. Jest to zbyt niskie ciśnienie, które może zagrażać życiu. W takiej sytuacji mogą wystąpić zawroty głowy, może nastąpić również zapaść krążeniowa, czyli inaczej zapaść serca. Jest to stan zagrożenia życia, w którym może dojść do zatrzymania akcji serca.

Co to jest zapaść krążeniowa?

Zapaść krążeniowa to ostra niewydolność krążenia, której dochodzi na skutek rozszerzenia pojemności naczyń krwionośnych, a zmniejszenia objętości krwi. W takiej sytuacji następuje utrudnienie dopływu krwi do mózgu czy serca, co stanowi zagrożenie życia.

Hipotensja: rodzaje

Niedociśnienie dzieli się na:

pierwotne – jest to najczęstsza postać niedociśnienia

wtórne – jest to niedociśnienie spowodowane niewydolnością nadnerczy i przysadki mózgowej

ortostatyczne – pojawia się w momencie przyjęcia postawy stojącej

Czy da się wyleczyć niskie ciśnienie?

Niskie ciśnienie tętnicze może być dziedziczne. Ujawnieniu hipotensji sprzyja stres i czynniki obciążające organizm, np. prowadzenie zbyt intensywnego trybu życia. W leczeniu niedociśnienia najczęściej stosuje się odpowiednią dietę, a także zdrowy tryb życia. Raczej nie stosuje się leków.

Jak podnieść ciśnienie krwi?

Podobnie jak w przypadku nadciśnienia w początkowej fazie leczenia hipotonii zalecane są naturalne metody podnoszenia ciśnienia tętniczego krwi. Jeżeli hipotonia nie jest związana z wymagającymi dodatkowego leczenia schorzeniami, to lekarze zalecają sięgnięcie po skuteczne i przetestowane przez pokolenia domowe sposoby na niskie ciśnienie.

Ważne: naturalnie poodnosić ciśnienie możemy po zasięgnięciu porady lekarza i wykonaniu niezbędnych badań, które pozwolą określić podłoże dolegliwości.

Domowe sposoby na niskie ciśnienie – 5 naturalnych metod

Niskie ciśnienie tętnicze może być nie tylko związane z odziedziczonymi genami, ale także może wynikać z naszych codziennych nawyków. Ciśnienie obniża m.in. głód, odwodnienie organizmu i siedzący tryb życia, który wpływa na pojawienie się zaburzeń krążenia krwi. Z tego względu na początek warto wypróbować sposoby na niskie ciśnienie, które związane są ze zmianą codziennych nawyków.

1. Prawidłowe nawadnianie organizmu

Osoby z niskim ciśnieniem są też często odwodnione. Odwodnienie organizmu powoduje, że nie funkcjonuje on w prawidłowy sposób, dlatego odczuwając objawy niskiego ciśnienia, warto sięgnąć na początek po szklankę wody. Często okazuje się, że dostarczenie do organizmu płynów szybko poprawia samopoczucie.

2. Odpowiednio skomponowana dieta

Lekkostrawna i odżywcza dieta pomaga walczyć z niskim ciśnieniem. Jest równie ważna, jak wypijanie odpowiedniej ilości płynów. Warto pamiętać, że oprócz ilości i jakości liczy się także regularne spożywanie posiłków, bo głód i związane z nim spadki poziomu glikozy we krwi to często przyczyny spadku ciśnienia tętniczego.

3. Wypicie filiżanki kawy

Kawa to doskonale znany sposób na niskie ciśnienie. Dzięki filiżance aromatycznej kawy możemy szybko poczuć się lepiej, jednak jest pewien minus – kawa działa dość krótko, a nie powinniśmy spożywać jej w nadmiarze.

4. Aktywność fizyczna

Ruch to zdrowie także dla niskociśnieniowców. Codzienna aktywność fizyczna to skuteczny sposób na bezpieczne podniesienie ciśnienia tętniczego krwi.

5. Chłodny prysznic

Chłodny prysznic to doskonale znany sposób na poprawę krążenia i podniesienie ciśnienia, jednak należy pamiętać, że woda nie może być zbyt zimna, bo grozi to szokiem termicznym. Najlepiej korzystać z naprzemiennego polewania ciała chłodną i ciepłą wodą, jednak pod prysznic nie należy wchodzić, gdy odczuwamy silne zawroty głowy, bo ewentualne omdlenie może zakończyć się tragicznie.

Odpowiednio skomponowana dieta

Dobrze zbilansowana dieta pomaga zadbać o prawidłowe ciśnienie krwi. Powinny się w niej znaleźć ryby morskie, nabiał, chude mięso, rośliny strączkowe, orzechy. Z diety należy wykluczyć produkty bogate w sól, zwłaszcza te wysoko przetworzone, np. słone przekąski, gotowe dania pełne barwników i konserwantów.

Można jeść wędzone sery, produkty sojowe, ponieważ mają one właściwości podnoszące trochę ciśnienie krwi.

