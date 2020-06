Jak fruktoza uszkadza wątrobę?

Po spożyciu pokarmu lub napoju zawierającego fruktozę układ pokarmowy lub jelita pomagają chronić wątrobę przed uszkodzeniem poprzez rozkład cukru przed dotarciem do wątroby, zgodnie z nowym wieloośrodkowym badaniem prowadzonym przez badaczy z Perelman School of Medicine na University of Pennsylvania. Jednak naukowcy odkryli, że spożywanie zbyt dużej ilości fruktozy – szczególnie w krótkim czasie – może przytłoczyć jelito, powodując „rozlanie” fruktozy do wątroby, gdzie sieje spustoszenie i powoduje stłuszczenie wątroby.

Odkrycia u myszy pomagają rozwikłać dawne pytania dotyczące tego, jak organizm metabolizuje fruktozę – formę cukru często znajdowaną w owocach, warzywach i miodzie, a także większość przetworzonej żywności w postaci syropu kukurydzianego o wysokiej zawartości fruktozy. Zużycie fruktozy wzrosło 100-krotnie w ciągu ostatniego stulecia, nawet jeśli badania wykazały, że nadmierne spożycie, szczególnie napojów słodkich, jest związane z bezalkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby, otyłością i cukrzycą. Odkrycia zostały opublikowane w Nature Metabolism.

„Odkryliśmy i wykazaliśmy, że po zjedzeniu lub wypiciu fruktozy jelito faktycznie zużywa fruktozę – pomagając chronić wątrobę przed uszkodzeniami wywołanymi przez fruktozę” – powiedział doktor Zoltan Arany, dr, profesor medycyny sercowo-naczyniowej w Penn. „Co ważne, pokazujemy również, że spożywanie jedzenia lub napojów powoli podczas długiego posiłku, zamiast w jednym łyku, może złagodzić negatywne konsekwencje”.

Badania wykazały, że nadmierne spożywanie fruktozy może być toksyczne dla wątroby. Kiedy duże ilości fruktozy docierają do wątroby, wątroba zużywa nadmiar fruktozy do tworzenia tłuszczu, proces zwany lipogenezą. W końcu ludzie spożywający zbyt dużo fruktozy mogą rozwinąć bezalkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby, stan, w którym w komórkach wątroby gromadzi się zbyt dużo tłuszczu.

Uwaga na napoje!

Ponadto zespół wykazał, że ta sama ilość fruktozy jest bardziej prawdopodobna w rozwoju stłuszczenia wątroby, gdy jest ona spożywana w napoju w porównaniu do jedzenia. Podobnie, występuje duże prawdopodobieństwo rozwoju stłuszczenia wątroby przy spożywaniu fruktozy w jednym otoczeniu w porównaniu z kilkoma dawkami rozłożonymi w ciągu 45 minut.