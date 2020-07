Dlaczego ciągle chce ci się spać? 6 możliwych przyczyn

Coraz mniej osób zdrowo się wysypia, jednak nie tylko brak snu jest odpowiedzialny za to, że często odczuwamy ogarniającą senność. Potrzeba snu w dzień, trudności z porannym wstawaniem oraz zmęczenie pojawiające się niezależnie od pory dnia i naszego trybu życia to sygnały alarmujące, których nie powinniśmy lekceważyć, bo mogą one świadczyć o różnych schorzeniach.

Na senność narzekają nie tylko osoby często nieprzesypiające nocy lub prowadzące wyjątkowo intensywny tryb życia. Senność w ciągu dnia, która wymusza drzemkę lub powoduje przysypianie np. podczas wykonywania pracy, może mieć różne podłoże. Choć bywa związana z poważnymi schorzeniami, w większości przypadków przyczyną ciągłego zmęczenia jest niewłaściwa dieta oraz codzienne nawyki i bagatelizowane, z pozoru błahe, dolegliwości zdrowotne. Dlaczego ciągle chce mi się spać? Pytanie, na które trzeba znaleźć odpowiedź… Coraz więcej osób narzeka na senność w ciągu dnia. Przyczyną ogarniającej senności mogą być różne czynniki, które nie zawsze wiążemy z uczuciem zmęczenia i tym, że ciągle chce się nam spać. Osoby, które zauważają u siebie problem z nadmierną sennością, muszą przede wszystkim znaleźć przyczynę problemu, bo tylko wówczas możliwe będzie pozbycie się nieprzyjemnego uczucia ciągłego zmęczenia. W jaki sposób znaleźć przyczynę ciągłego zmęczenia i senności? Na początek trzeba wykonać podstawowe badania profilaktyczne, które pozwolą ocenić ogólny stan zdrowia i wykryć np. powodująca niemożliwą do opanowania senność anemię lub inne choroby. Jeżeli stan zdrowia nie budzi niepokoju, to przyczyn senności trzeba poszukać w naszych nawykach żywieniowych i trybie życia. Senność w ciągu dnia – przyczyny Przyczyny senności mogą być bezpośrednio związane z naszym trybem życia. Uczucie zmęczenia bardzo często pojawia się u osób przepracowanych oraz niedbających o właściwą higienę snu. Niewysypianie się, spanie po kilka godzin na dobę lub zaburzenia rytmu dobowego, które powoduje praca zmianowa lub konieczność nadrabiania zaległości w pracy i w domowych obowiązkach w godzinach, które zwykle przeznaczamy na sen, mogą spowodować, że w ciągu dnia będziemy odczuwali senność. Senność może powodować także bogata w produkty wysoko przetworzone dieta, która sprawia, że poziom glukozy we krwi ulega ciągłym wahaniom. W tym przypadku uczucie senności może jednoznacznie wskazywać na rozwijającą się insulinooporność lub cukrzycę typu II. 6 częstych przyczyn senności w ciągu dnia 1. Dieta bogata w węglowodany proste Dieta oparta na produktach wysoko przetworzonych powoduje niedobory żywieniowe, które objawiają się nadmierną sennością i pogorszeniem samopoczucia. Nagłe napady senności związane są też m.in. z wahaniami poziomu glukozy we krwi, które pojawiają się po posiłkach bogatych w szybko przyswajalne węglowodany proste. Po takim posiłku poziom glukozy we krwi zaczyna rosnąć, a następnie szybko spada, powodując uczucie senności i zmęczenia. 2. Odwodnienie organizmu Senność w ciągu dnia może być też spowodowana odwodnieniem, które nie musi być związane z letnimi upałami i przebywaniem w pełnym słońcu. U osób, które sporadycznie sięgają po wodę, jedzą mało owoców i warzyw oraz potraw płynnych mogą pojawić się nieprzyjemne objawy niedoboru wody w organizmie. Jednym z nich jest ciągła senność i zmęczenie, które mijają po nawodnieniu organizmu. Ważne: prawidłowe nawadnianie organizmu nie powinno polegać na jednorazowym wypiciu dużej ilości wody. Aby nawodnić tkanki, trzeba pić systematycznie niewielkie ilości wody. 3. Chrapanie i bezdech senny Chrapanie oraz związany z nim bezdech senny to częste przyczyny odczuwania senności w ciągu dnia. Słaba jakość snu i związane z bezdechami sennymi niedotlenienie powodują zmęczenie i senność zarówno u osób starszych, jak i u dzieci. W przypadku osób chrapiących kluczowe jest znalezienie przyczyny problemu i jego rozwiązanie, bo nieleczone chrapanie prowadzi do rozwoju wielu poważnych chorób. 4. Ciąża W przypadku kobiet ciągła senność bywa pierwszym objawem ciąży. Przyszłe mamy bardzo często narzekają na ogarniające je w najmniej oczekiwanym momencie uczucie senności. Jeżeli nagle zaczynamy przysypiać w pracy, po posiłkach, w czasie czytania lub oglądania telewizji, to warto zrobić test ciążowy. 5. Anemia Wspominania wcześniej anemia także powoduje senność w ciągu dnia. Choroba ta nie zawsze związana jest z naszą dietą i niedoborami żywieniowymi, które powodują obniżenie poziomu żelaza i witamin z grupy B w naszym organizmie. Niedokrwistość bywa pierwszym objawem poważnych schorzeń m.in. nowotworów. 6. Depresja Depresja dotyka coraz więcej osób, a jednym z pierwszych objawów tej choroby może być nienaturalna senność. Jeżeli oprócz ciągłego zmęczenia odczuwamy także spadek nastroju, smutek, zniechęcenie oraz zaczynamy izolować się od naszych bliskich i przyjaciół, to trzeba jak najszybciej poszukać pomocy specjalisty. Czytaj także:

