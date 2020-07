Dzięki tym sposobom wstaniesz rano bez problemów. Zamień się w skowronka już dziś

Długo można wymieniać korzyści wczesnego wstawiania z łóżka. Jednak zmotywowanie się, by robić to każdego dnia, jest znacznie trudniejsze. Okazuje się, że potrzeba kilku prostych kroków, by poranna pobudka była efektywna. Warto przetestować je i sprawdzić, czy działają tak dobrze na nas.

Motywacja to postawa

Badania pokazują, że ludzie wstający wcześnie rano są bardziej pozytywni i optymistyczni. Dotyczy to zarówno młodszych, jak i starszych osób. Ponadto ludzie rano czują się zdrowsi i bardziej energiczni. Ludzie rano również lepiej śpią i łatwiej jest im utrzymać wagę. Ważne jest, aby dowiedzieć się, dlaczego chcesz wstawać wcześnie rano. Być może chcesz mieć mniej stresu rano, a przebudzenie wcześniej da ci czas na spokojną filiżankę kawy. Może chcesz zwiększyć ogólną wydajność na siłowni. Niezależnie od powodu, motywacja jest niezmiernie ważna, by stać się rannym skowronkiem.

Sposoby na efektywną pobudkę