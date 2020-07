Interesujące wyniki badań: Ten typ diety może wzmocnić terapię raka piersi

W badaniach na myszach i dwóch małych badaniach klinicznych raka piersi, naukowcy z USC i IFOM Cancer Institute w Mediolanie – we współpracy z University of Genova – odkryli, że dieta naśladująca post zmniejsza poziom insuliny we krwi, insulinopodobnego czynnika wzrostu i leptyny. Wydaje się, że u myszy efekty te zwiększają moc leków hormonalnych przeciwnowotworowych – tamoksyfenu i fulwestrantu, a także opóźniają każdą oporność na nie. Wyniki 36 kobiet leczonych hormonoterapią i dietą naśladującą post są obiecujące, ale naukowcy twierdzą, że jest jeszcze za wcześnie, aby określić, czy efekty zostaną potwierdzone w badaniach klinicznych na dużą skalę.

Badania zostały opublikowane w czasopiśmie Nature.

Konieczne są dalsze badania

„Nasze nowe badanie sugeruje, że dieta naśladująca post wraz z terapią hormonalną raka piersi może nie tylko zmniejszyć guzy, ale także odwrócić oporne guzy u myszy” – powiedział Valter Longo, współautor badania i dyrektor Longevity Institute w USC Leonard Davis School of Gerontology i profesor nauk biologicznych w USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences. „Mamy dane, które po raz pierwszy sugerują, że dieta naśladująca post działa poprzez zmianę co najmniej trzech różnych czynników: IGF1, leptyny i insuliny”.

Naukowcy twierdzą, że te dwa małe badania kliniczne są studiami wykonalności, które wykazały obiecujące wyniki, ale w żaden sposób nie są one rozstrzygające. Są przekonani, że wyniki wspierają dalsze badania kliniczne diety naśladującej post stosowanej w połączeniu z terapią hormonalną w raku piersi z dodatnim receptorem hormonalnym.

Naukowcy przyczynili się również do niedawnego badania klinicznego 129 pacjentek z rakiem piersi, przeprowadzonego na Uniwersytecie w Leiden. Wyniki, opublikowane w zeszłym miesiącu w Nature Communications, wydają się wskazywać na zwiększoną skuteczność chemioterapii u pacjentów otrzymujących połączenie chemioterapii i dietę naśladującą post.