Naukowcy odkrywają związek między mikrobiomem jelitowym a wynikami leczenia raka

Lekarze z City of Hope, we współpracy z naukowcami z Translational Genomics Research Institute (TGen), odkryli, że większa różnorodność mikrobiologiczna jelit u pacjentów z przerzutowym rakiem nerki wiąże się z lepszymi wynikami leczenia w Food and Drug Administration -zatwierdzone schematy immunoterapii. Ich odkrycia przedstawiono w badaniu opublikowanym w czasopiśmie European Urology.

„Zgłosiliśmy również zmiany w czasie w mikrobiomie jelitowym, które zachodzą w trakcie terapii – skumulowane wyniki naszego raportu otwierają drzwi do terapii skierowanych na mikrobiom” – powiedział dr Sumanta Pal, jeden ze starszych autorów badania i współdyrektor programu raka nerki w City of Hope, niezależnym ośrodku badawczo-terapeutycznym o światowej renomie, zajmującym się rakiem, cukrzycą i innymi chorobami zagrażającymi życiu.

Mikrobiom jelitowy składa się z drobnoustrojów, takich jak bakterie i wirusy, które znajdują się w przewodzie pokarmowym. W ostatnich latach wzrost wiedzy na temat mikrobiomu w odniesieniu do ogólnego stanu zdrowia doprowadził do głębszych badań jego roli w stanach chorobowych, a także tego, jak organizmy mogą oddziaływać na terapie.

Dieta w przerzutowym raku nerki

Badanie, w którym zebrano dane od 31 osób z przerzutowym rakiem nerki, zawiera pierwsze doniesienia o porównaniu sekwencjonowania mikrobiomu w różnych punktach czasowych u pacjentów z rakiem. Uczestnicy zostali poproszeni o dostarczenie do trzech próbek kału: na początku, cztery tygodnie po terapii i 12 tygodni po terapii.

Onkolodzy mogą zachęcać pacjentów do zwracania uwagi na mikrobiom jelitowy poprzez spożywanie diety bogatej w błonnik, w tym owoców i warzyw bogatych we fruktooligosacharydy, takie jak banany, suszone owoce, cebula, por, czosnek, szparagi i karczochy, a także ziarna zawierające odporną skrobię, na przykład jęczmień lub niegotowaną skrobię ziemniaczaną.

