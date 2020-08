Naukowcy ostrzegają: Te dwa czynniki znacznie zwiększają ryzyko kolonizacji bakterii opornych na antybiotyki

Naukowcy odkryli wyraźne czynniki wskazujące na to, w jaki sposób interakcja niskiej higieny i stosowania antybiotyków przyczynia się do kolonizacji bakterii opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) u ludzi – problemu, który przyczynia się do setek tysięcy zgonów rocznie. Odkrycia naukowców z Paul G. Allen School for Global Animal Health (Allen School) na Washington State University i Universidad del Vale de Guatemala (UVG) zostały opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports.

„W połączeniu z zarządzaniem antybiotykami, te nowe odkrycia potwierdzają krytyczną potrzebę poprawy warunków sanitarnych i higieny jako interwencji mającej na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się bakterii opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe” – powiedział współautor dr Mark Caudell, koordynator ds. AMR w Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa Organizacja Narodów Zjednoczonych. „Złe warunki sanitarne mają podstawowy wpływ na oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, więc inwestowanie w lepszą infrastrukturę pomoże zmniejszyć częstość zakażeń AMR”. Ten wspólny wysiłek prowadzony przez WSU i UVG w Gwatemali jest częścią większego programu badawczego mającego na celu zrozumienie, w jaki sposób dominujące wzorce stosowania antybiotyków i dostęp do usług opieki zdrowotnej dla ludzi i zwierząt oraz warunki sanitarne wpływają na wzorce AMR w krajach o wysokim i niskim dochodzie. Niebezpieczna antybiotykooporność Badając gospodarstwa domowe w wiejskich i miejskich społecznościach Gwatemali, badacze sprawdzili, w jaki sposób rozmieszczenie opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe Escherichia coli jest związane z gęstością zaludnienia, dostępem do antybiotykoterapii, wskaźnikami sanitarnymi i higienicznymi, takimi jak dostęp do czystej wody i częstość wypróżnień na świeżym powietrzu oraz przygotowywanie posiłków i praktyki spożycia mleka. Wyniki potwierdziły, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe była związana ze zwiększającą się częstotliwością stosowania antybiotyków, niskim poziomem higieny w domu, spożyciem mleka i epizodami biegunki. Czytaj także:

